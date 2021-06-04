Кто кому олигарх? Сегодня в 21.00 в Свободе слова Савика Шустера

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Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Гости студии:

Роман Лещенко, министр аграрной политики и продовольствия Украины;

Денис Малюська, министр юстиции Украины;

Тимофей Милованов, внештатный советник руководителя Офиса Президента Украины, президент Киевской школы экономики;

Руслан Стефанчук, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины;

Александр Корниенко, глава партии «Слуга Народа»;

Юлия Тимошенко, лидер партии ВО «Батькивщина»;

Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»;

Артур Герасимов, сопредседатель фракции партии «Европейская Солидарность»;

Кира Рудык, глава партии «Голос»;

Андрей Костин, народный депутат, «Слуга Народа»;

Владимир Гройсман, лидер партии «Украинская стратегия Гройсмана», премьер-министр Украины (2016-2019);

Олег Ляшко, лидер «Радикальной партии»;

Геннадий Гудков, депутат Государственной думы России 3-6 созывов;

Дмитрий Гордон, основатель интернет-издания «Гордон».

Они говорят, а решает народ.