На компьютеры депутатов Бундестага совершили кибератаку. Подозревают хакеров из России

Хакеры попытались взломать компьютеры семи депутатов немецкого Бундестага и 31 депутата региональных парламентов. Также от действий хакеров пострадали политические активисты в Гамбурге и Бремене.

По данным журнала, за атакой может стоять группировка Ghostwriter. В статье утверждается, что она якобы может иметь связи с Россией и ГРУ.

Немецкие парламентарии получили фишинговые сообщения с вредоносными ссылками по электронной почте. Других подробностей не приводится.

Атаке подверглись преимущественно члены правящих партий - Христианско-демократического союза, Христианско-социального союза, Социал-демократической партии Германии. Была ли утечка данных, пока не установлено.

Напомним, в декабре на США была совершена серия кибератак. В частности, хакеры взломали Министерство внутренней безопасности и управление по коммуникациям и информации. Хакерам удалось обойти средства защиты и аутентификации от Microsoft.

Позже в Microsoft заявили о доказательствах причастности к масштабным кибератакам на госорганы США российских хакеров.