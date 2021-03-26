ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На компьютеры депутатов Бундестага совершили кибератаку. Подозревают хакеров из России

Новина українською → Берлин, Пятница 26 марта 2021 15:49
На компьютеры депутатов Бундестага совершили кибератаку. Подозревают хакеров из России Фото: хакер (freepik)
Автор: РБК-Украина

Хакеры попытались взломать компьютеры семи депутатов немецкого Бундестага и 31 депутата региональных парламентов. Также от действий хакеров пострадали политические активисты в Гамбурге и Бремене.

Об этом сообщает Der Spiegel.

Атаке подверглись преимущественно члены правящих партий - Христианско-демократического союза, Христианско-социального союза, Социал-демократической партии Германии. Была ли утечка данных, пока не установлено.

Немецкие парламентарии получили фишинговые сообщения с вредоносными ссылками по электронной почте. Других подробностей не приводится.

По данным журнала, за атакой может стоять группировка Ghostwriter. В статье утверждается, что она якобы может иметь связи с Россией и ГРУ.

Напомним, в декабре на США была совершена серия кибератак. В частности, хакеры взломали Министерство внутренней безопасности и управление по коммуникациям и информации. Хакерам удалось обойти средства защиты и аутентификации от Microsoft.

Позже в Microsoft заявили о доказательствах причастности к масштабным кибератакам на госорганы США российских хакеров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Германия Бундестаг хакеры
NEWS
Суд назначил экс-заму главы правления ПриватБанка более 50 млн гривен залога
Суд назначил экс-заму главы правления ПриватБанка более 50 млн гривен залога
DAILY
План реванша. На что рассчитывают Петр Порошенко и его команда
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина План реванша. На что рассчитывают Петр Порошенко и его команда