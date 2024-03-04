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Компроміс у ситуації на кордоні з Польшею не буде мати впливу до кінця червня, - Шмигаль

Понеділок 04 березня 2024 14:30
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Компроміс у ситуації на кордоні з Польшею не буде мати впливу до кінця червня, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Компроміс України і Польщі щодо розблокування кордону не буде мати впливу до кінця червня.

Про це заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію.

"До 28 березня хотілось би розв'язати цю кризу (на кордоні України та Польщі, - ред.). На жаль, не на нашій стороні лежить питання розв'язання цієї кризи, воно на стороні Польщі. Ми свої пропозиції зробили. Ми готові піти на певні пом'якшення в частині цукру, м'яса курятини, ми готові це розглядати. Ми віддали ці пропозиції Єврокомісії, ми хочемо, щоб угода про асоціацію була посилена, 29 розділ змінений і безмитний режим був продовжений", - заявив він.

При цьому Шмигаль переконаний, що Україна найде з Польщею відповідний компроміс.

"Не переконаний, що ці в передвиборчий, перед місцевими виборами і потім наступні вибори в Європарламент, в яких Польща також буде брати участь, не будуть мати впливу аж до червня на ситуацію на кордоні. Скоріш за все вони будуть мати вплив", - зазначив він.

Премʼєр нагадав, що на 11 березня запланована спільна міжурядова українсько-польська комісія з торгово-економічного співробітництва.

"Вона дуже предметно готується. Ми будемо приймати рішення в залежності від ситуації на кордоні, від ескалації на кордоні, стосовно того, як де в якому форматі проводити ці консультації. якщо у нас є криза, чи зможемо ми говорити про інші питання спокійно", - додав він.

Блокада кордону із Польщею

Польські фермери кілька тижнів тому заблокували кордон з Україною. Вони ускладнили рух вантажівок через пункти пропуску, що впливає на експорт. Така ситуація склалася через те, що фермери незадоволені транзитом українського зерна через Польщу та бояться, що воно може залишатися в країні.

Нещодавно у Державній прикордонній службі України розповіли, яка ситуація на кордоні з Польщею та які КПП "стоять повністю".

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Польща Кордон з Україною Денис Шмигаль
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