"Комплімент" від Бессента: Трампа поставили в один ряд із заклятим ворогом консерваторів

Міністр фінансів США Скотт Бессент зробив гучну заяву, порівнявши Трампа з Джорджем Соросом. Цей несподіваний "комплімент" прозвучав під час зустрічі з мільярдерами в Сан-Веллі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Міністр фінансів США Скотт Бессент зробив неочікувану заяву під час конференції Allen & Co. у Сан-Веллі, яку часто називають "літнім табором для мільярдерів".
Так, його попросили порівняти колишнього боса Джорджа Сороса і нинішнього керівника Дональда Трамп. Дійсно, перед тим, як стати головним економічним радником Трампа, Бессент двічі працював у Soros Fund Management, дослужившись там до посади головного інвестиційного директора.
У кімнаті, повній багатіїв, Бессент сказав, що у президента США Дональда Трампа та відомого ліберального фінансиста Джорджа Сороса є одна спільна риса - нетерплячість, особливо коли йдеться про великі угоди з високими ставками.
Бессент зізнався, що радить Трампу бути терплячішим у процесі ухвалення важливих рішень щодо торгівлі. При цьому він підкреслив унікальну здатність Трампа швидко бачити проблеми й знаходити рішення. При цьому Бессент вважає, що Трамп інколи не чекає потрібного моменту для реалізації цих рішень.
Зазначимо, що Бессент бере активну участь у переговорах з Китаєм, Японією та іншими азійськими країнами. У травні він разом з торговим представником США Джеймісоном Гріром зустрічався з китайськими чиновниками в Женеві, а в червні – у Лондоні. Це дозволило досягти певного "тарифного перемир’я", хоча великої угоди поки що немає.
Тим часом Трамп самостійно оголосив про нові мита для деяких торговельних партнерів. Наприклад, він ввів 50% мито на товари з Бразилії, що стало несподіванкою, бо США мають позитивний торговельний баланс із цією країною.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп запровадив тарифи проти великої кількості країн ще у квітні.
Але після цього американський лідер "поставив на паузу" своє рішення на 90 днів, щоб вести з іншими країнами переговори про торговельні угоди.
Водночас Трамп пообіцяв, що якщо до 9 липня не вдасться досягти прогресу в переговорах з окремими країнами, він відновить дію тарифів щодо них.
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