"Комплімент" від Бессента: Трампа поставили в один ряд із заклятим ворогом консерваторів

Міністр фінансів США Скотт Бессент зробив неочікувану заяву під час конференції Allen & Co. у Сан-Веллі, яку часто називають "літнім табором для мільярдерів".

Так, його попросили порівняти колишнього боса Джорджа Сороса і нинішнього керівника Дональда Трамп. Дійсно, перед тим, як стати головним економічним радником Трампа, Бессент двічі працював у Soros Fund Management, дослужившись там до посади головного інвестиційного директора.

У кімнаті, повній багатіїв, Бессент сказав, що у президента США Дональда Трампа та відомого ліберального фінансиста Джорджа Сороса є одна спільна риса - нетерплячість, особливо коли йдеться про великі угоди з високими ставками.

Бессент зізнався, що радить Трампу бути терплячішим у процесі ухвалення важливих рішень щодо торгівлі. При цьому він підкреслив унікальну здатність Трампа швидко бачити проблеми й знаходити рішення. При цьому Бессент вважає, що Трамп інколи не чекає потрібного моменту для реалізації цих рішень.