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Комплектуючі британських фірм потрапляють до Росії - Sky News

Лондон, Четвер 22 лютого 2024 02:04
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Комплектуючі британських фірм потрапляють до Росії - Sky News Фото: Комплектуючі британських фірм потрапляють до Росії (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Аналітики Sky News з'ясували, як комплектуючі британських фірм потрапляють до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

З Великобританії до країн Центральної Азії, таких як Киргизстан, Вірменія та Узбекистан, йдуть обладнання для безпілотників, важка техніка та інші товари.

Експорт до Киргизстану зріс більш ніж на 1100%. Аналіз показує, що ці товари звідти переправляються до Росії.

Попри санкції, запроваджені після вторгнення Росії до України, деякі товари з Великобританії досі доходять до Москви. Це товари "подвійного призначення", які можуть використовуватися як у цивільних, так і військових цілях.

Аналітики з'ясували, що інші європейські країни, насамперед Німеччина та Польща, також відправляють велику кількість обладнання до Росії через ці держави Кавказу та Центральної Азії.

"Вони явно отримують замовлення звідкись із російського супутника, який випадково перебуває в одній із цих країн Центральної Азії", - сказав колишній головний економіст фінансової організації the IIF Робін Брукс

"З боку Західної Європи і особливо ЄС, я сказав би, це триває вже деякий час. На цей час це широко відомо в Брюсселі, і я думаю, що виникає ключове питання: чому нічого не робиться на центральному рівні ЄС, щоб зупинити це?" ", - продовжив Брукс.

Представник Sky News сказав: "Ми також нещодавно оголосили про створення нового Управління з реалізації торгових санкцій для посилення нашого контролю за дотриманням санкцій.

Санкції Великобританії проти Росії

Раніше ми писали, що в Британії зафіксовано сплеск порушень санкцій проти РФ.

До речі, в Британії створили спеціальне управління для контролю за санкціями проти РФ/

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