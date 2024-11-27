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У комплекті зі статуєю: Range Rover отримав ексклюзивну версію Orpheus

Фото: Range Rover отримав ексклюзивну версію Orpheus (media.landrover.com)
Автор: Константин Широкун

Range Rover отримав лімітовану версію, яка буде доступна лише в Австралії, причому тираж становитиме лише шість екземплярів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

У найбагатших жителів Австралії з'явилася можливість купити, мабуть, одну з найрідкісніших версій Range Rover. Називається вона SV Orpheus Edition, як і острів недалеко від північного узбережжя Квінсленду. Відомо, що машина буде випущена в кількості шести штук.

Кожен покупець позашляховика отримає репліку статуї Jayme Marshall, що встановлена на глибині п'яти метрів поряд з узбережжям Північного Квінсленду і є частиною інсталяції Ocean Sentinels. Візуально Range Rover SV Orpheus Edition виділятиметься кольором Blue Gloss у поєднанні з салоном із кремової та темно-синьої шкіри. Спинки сидінь прикрасять оригінальні вишивки у вигляді хвиль, а окремі елементи на кшталт селектора трансмісії будуть оброблені керамікою.

Серед інших особливостей – накладки на пороги із зазначенням тиражу та декоративні подушки. Колеса у спецверсії ковані, діаметром 23 дюйми. Під капотом – бітурбомотор V8 на 4,4 літра потужністю 615 кінських сил. Розгін з місця до першої сотні у такого Range Rover займає 4,5 секунди, максимальна швидкість – 261 км/год.

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