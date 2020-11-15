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Комплекс "5 элемент" не нарушал карантин, руководство заявляет о политическом давлении

Киев, Воскресенье 15 ноября 2020 12:58
Комплекс "5 элемент" не нарушал карантин, руководство заявляет о политическом давлении
Фото: "5 элемент" (5element.ua)
Автор: РБК-Украина

Спортивный оздоровительный комплекс "5 элемент" не нарушал никаких требований так называемого "карантина выходного дня".

Об этом заявило руководство заведения, сообщает пресс-служба.

В комплексе пояснили, что проводят процедуры по реабилитации с соблюдением всех санитарно-эпидемических требований.

"Мы спортивно-оздоровительный комплекс и у нас в штате работает большое количество реабилитологов, мы имеем право предоставлять услуги реабилитации непосредственно от болезней или травм и восстанавливать свое здоровье", - говорит юрист комплекса Валерий Ричек.

Он отмечает, что в постановлении правительства о так называемом "локдауне выходного дня" нет запрета на деятельность оздоровительных учреждений.

Руководство комплекса связывает активность силовиков с политическим давлением. Как известно, в субботу в заведение наведались правоохранители, которые выписали административный протокол.

Генеральный директор комплекса Наталья Щербий отмечает, что сотрудники вышли работать с соблюдением всех санитарных норм.

"Наш комплекс имеет площадь в 18 тысяч квадратных метров только в зданиях и еще открытая площадка. Всего более 25 тысяч квадратных метров. Ситуация имеет политический подтекст", - замечает директор.

Оздоровительный комплекс "5 элемент" планирует обжаловать действия силовиков в судебном порядке.

Напомним, карантин выходного дня отказались внедрять в Черкассах, Тернополе, Львове, Житомире, Ровно, Одессе.

Против введения карантина на выходных выступила местная власть в Ивано-Франковске, Луцке, Мукачево, Краматорске и Славянске.

Во многих городах состоялись акции протеста предпринимателей, которые заявляют об уничтожении их бизнесов и потере рабочих мест.

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Новости Украины Общество карантиндавлениеспортивный комплекс

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