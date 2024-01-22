Комплаєнс-контроль для місцевої влади: що це і як він допоможе мінімізувати корупцію

За її словами, громадам для залучення міжнародного фінансування в рамках проектів відновлення потрібно мати довіру як всередині своєї громади, так і безпосередньо у міжнародних партнерів.

"Зараз дуже багато говориться про вирішення фінансових проблем наших ОМС і наших громад. І саме тому на місцях повинні працювати професійні, добропорядні, чесні люди - і на посадах в ОМС, і на виборних посадах", - наголосила нардеп.

Вона наголосила: якщо говорити про систему етики, про комплаєнс-контроль, в першу чергу йдеться про нульову толерантність до корупції, постійну оцінку корупційних ризиків і систему, яка може надавати відповідні запобіжники.

За словами Шуляк, щоб збудувати нову сучасну, модернову Україну, потрібно докорінно змінювати ряд правил у сфері публічної етики органів місцевого самоврядування. Але проблемою є те, що в Україні поки не існує повноцінної системи публічної етики.

"Один з існуючих інструментів в цій системі, який слід виокремити, - імперативний мандат. Минулого року більше ніж 40 місцевих депутатів були відкликані, в цьому році також почали такі процеси очищення і відкликання. Все це - відповідна реакція на вчинені дії тих чи інших представників влади", - розповіла Шуляк.

Крім запровадження комплаєнс-контролю для етичної поведінки місцевих депутатів, для етичного кодексу важливо мати інструменти, які дозволять запобігати конфлікту інтересів, наголосила Шуляк.

За її словами, деякі громади вже почали працювати над антикорупційними стратегіями і декілька вже впроваджують систему антикорупційних уповноважених і навіть працюють над етичними кодексами.

"Я сподіваюся, що в парламенті після того, як всі фракції і групи дійшли згоди, етичний кодекс буде ухвалений ще за нашої каденції", - резюмувала Шуляк.

Нагадаємо, наприкінці березня 2023 року Міжнародний валютний фонд затвердив чотирирічну програму розширеного фінансування EFF для України - на $15,6 млрд.