Компенсація за зруйноване житло: українці зможуть подавати заяви в "Дії", але не всюди

Власники зруйнованого житла у Київській області зможуть подати заяву в застосунку "Дія" та отримати компенсацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Дії".

Програма "єВідновлення" розширюється на власників зруйнованого майна. Українці, чиї домівки були знищені через російську агресію, зможуть подати заяву в застосунку "Дія" та отримати компенсацію.

Спершу послугу у Київській області, щоб потім масштабувати на інші області.



Стати тестувальниками можуть українці, які:

досягли 18 років;

мають верифікований РНОКПП;

попередньо надіслали повідомлення про зруйноване майно;

мають зруйновану домівку на території села Мощун в Гостомельській територіальній громаді або в смт Бородянка Бородянської селищної територіальної громади Київської області;

є єдиним власником майна, яке зареєстроване в Державному реєстрі речових прав.

"Після бета-тестування послуга стане доступною для інших населених пунктів, а незабаром і для майна, що має співвласників. Працюємо над розширенням послуги для майна на тимчасово окупованій території України", - зазначили в "Дії".



Долучитися до тестування можна за посиланням.

"єВідновлення"

Нагадаємо, 10 травня в Україні стартувала програма "єВідновлення", у рамках якої українцям будуть виплачувати гроші за пошкоджене та зруйноване житло.

На першому етапі Кабмін буде виплачувати гроші тим громадянам, яким потрібний косметичний ремонт житла. Проте уряд вже почав розширювати програму.

До програми держдопомоги "єВідновлення" також може приєднатись бізнес, який займається продажем будівельних матеріалів й надання послуг з ремонту житла.