Компенсація за пошкоджене житло та збитки від війни: як подати заяву і куди звертатися

Як отримати компенсацію через "єВідновлення"

Державна програма "єВідновлення" дозволяє власникам житла отримати кошти на ремонт пошкодженої нерухомості або компенсацію за знищений будинок чи квартиру.

Програма охоплює квартири, приватні житлові будинки, садові та дачні будинки, які постраждали внаслідок російської агресії після 24 лютого 2022 року.

Виплати за пошкоджене житло доступні за умови, що воно розташоване на неокупованій території, де не ведуться активні бойові дії, та підлягає відновленню.

Розмір компенсації залежить від характеру пошкоджень. Зокрема, передбачено:

до 200 тисяч гривень на поточний ремонт;

від 200 до 350 тисяч гривень на капітальний ремонт квартири;

від 200 до 500 тисяч гривень на капітальний ремонт приватного будинку.

Кошти нараховують на спеціальну картку "єВідновлення" в банку-партнері програми. Їх можна витрачати на будівельні матеріали та ремонтні послуги в учасників програми.

Якщо сума компенсації не перевищує 200 тисяч гривень, використати кошти потрібно протягом 12 місяців. Якщо виплата більша - протягом 18 місяців. У такому разі перший транш потрібно використати за 12 місяців.

Щоб отримати допомогу на ремонт, потрібно:

Подати повідомлення про пошкоджене майно через застосунок або портал "Дія" чи в ЦНАПі.

Відкрити картку "єВідновлення" в одному з банків-партнерів.

Подати заяву на отримання компенсації.

Дозволити комісії місцевої влади оглянути житло та визначити суму виплати.

Дочекатися рішення комісії та зарахування коштів на картку.

Використати гроші на ремонт і подати звіт про виконані роботи.

Якщо житло визнали знищеним, власник може отримати житловий сертифікат для придбання нового помешкання або грошову компенсацію для будівництва будинку на власній земельній ділянці. Житловий сертифікат діє протягом п'яти років із моменту отримання.

Для участі в програмі необхідно мати підтверджене право власності на нерухомість. Якщо відомості про житло відсутні в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, їх потрібно внести.

Як подати заяву до міжнародного Реєстру збитків

Окремий механізм - міжнародний Реєстр збитків для України (RD4U), створений для фіксації вимог про відшкодування шкоди, завданої російською агресією.

Він охоплює не лише пошкодження та знищення житла, а й інші види втрат: вимушене переміщення, втрату роботи або бізнесу, шкоду здоров'ю, загибель чи зникнення близьких, пошкодження нежитлової нерухомості та інші збитки.

Станом на 30 вересня 2026 року в Реєстрі відкрили всі 43 категорії заяв: 21 - для фізичних осіб, 11 - для юридичних осіб і 11 - для держави Україна.

Подати заяву можна через вебпортал "Дія" в розділі "Репарації: міжнародний Реєстр збитків". Для цього потрібно обрати відповідну категорію, описати обставини та додати наявні докази.

Зокрема, це можуть бути:

акти ДСНС або документи Національної поліції;

фотографії пошкодженого чи знищеного майна;

документи, що підтверджують право власності;

фінансова звітність, накладні та інші документи, які підтверджують збитки бізнесу.

Заяву можна подати навіть тоді, коли зібрані не всі документи. У такому разі потрібно додати наявні матеріали, які підтверджують обставини та наслідки завданої шкоди. Завершальний етап - підписати заяву кваліфікованим електронним підписом.

Після подання заяву перевіряє Секретаріат Реєстру. Якщо вона відповідає встановленим критеріям, Рада Реєстру ухвалює рішення про її внесення до бази. Заявник отримує повідомлення про результат через "Дію".

Важливо, що внесення заяви до Реєстру ще не означає призначення або виплату компенсації. Реєстр фіксує вимоги постраждалих, а визначати відповідальність і розмір відшкодування має майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Після її створення внесені до Реєстру заяви передадуть на подальший розгляд.

Чи можна скористатися обома механізмами

Державна програма "єВідновлення" та міжнародний Реєстр збитків виконують різні функції, тому звернення до одного з них не виключає можливості подати заяву до іншого.

Зокрема, людина може отримати державну компенсацію за пошкоджене або знищене житло, а також подати до міжнародного Реєстру вимогу про відшкодування завданої російською агресією шкоди. Це можна зробити навіть після отримання виплати за програмою "єВідновлення".

Отже, "єВідновлення" допомагає відновити житло за рахунок державної програми, а міжнародний Реєстр збирає та фіксує вимоги постраждалих для майбутнього компенсаційного механізму.

Яку допомогу можна отримати на місцевому рівні

Окрім державної програми, постраждалі можуть звертатися по матеріальну допомогу до місцевої влади. У громадах можуть діяти окремі програми підтримки власників пошкодженого або знищеного майна.

Дізнатися про умови такої допомоги можна у виконавчих комітетах міських, селищних і сільських рад або в місцевих ЦНАПах. Підтримку також надають громадські та міжнародні організації.