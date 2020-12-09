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Компенсации предпринимателям за ужесточение карантина выплатят до конца года

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров примет решение о компенсации предпринимателям за потери в связи с ужесточением карантинных мер. Выплаты планируется провести до конца 2020 года.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседании правительства.

Шмыгаль напомнил, что соответствующие законы, принятые Верховной радой, уже подписаны президентом и вступают в силу.

"Президент Украины Владимир Зеленский уже подписал законы, которые предусматривают значительную поддержку бизнеса и людей на период усиленного карантина. Это пакет поддержки на более чем 12 млрд гривен", - сказал он.

Напомним, Верховная рада 4 декабря Верховная рада внесла изменения в государственный бюджет на 2020 год. Эти изменения направлены на поддержку бизнеса на время карантина.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров подготовил порядок предоставления единовременной материальной помощи по 8 тысяч гривен застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных мер.

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