Компанию Walt Disney впервые возглавит женщина

Совет директоров The Walt Disney Company объявил, что избрал Сьюзен Э. Арнольд главой с 31 декабря 2021 года. Она станет первой женщиной в этой должности за все время существования компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании .

"Сьюзен - невероятно уважаемый руководитель, чей богатый опыт, непоколебимая честность и экспертные оценки были неоценимы для компании с тех пор, как она впервые вошла в состав совета директоров в 2007 году", - заявил председатель совета Роберт Айгер.

Стоит отметить, что Арнольд заменит в должности председателя совета директоров Роберта Айгера. Он руководил компанией последние 15 лет. В течение этого периода Disney приобрела компании Pixar, Marvel, Lucasfilm и 21st Century Fox. В 2016 году компания открыла свой первый тематический парк и курорт в материковой части Китая.

Сьюзен Арнольд 14 лет была членом совета Disney, а с 2018 заняла пост независимого главного директора. Ранее она была руководителем мировой инвестиционной компании Carlyle и занимала руководящие должности в крупнейших компаниях Америки (Procter and Gamble и McDonald's).