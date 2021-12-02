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Компанию Walt Disney впервые возглавит женщина

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США, Четверг 02 декабря 2021 15:06
Компанию Walt Disney впервые возглавит женщина Фото: Disney впервые в истории возглавит женщина (flickr.com/ericbvd)
Автор: Ольга Белей

Совет директоров The Walt Disney Company объявил, что избрал Сьюзен Э. Арнольд главой с 31 декабря 2021 года. Она станет первой женщиной в этой должности за все время существования компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.

"Сьюзен - невероятно уважаемый руководитель, чей богатый опыт, непоколебимая честность и экспертные оценки были неоценимы для компании с тех пор, как она впервые вошла в состав совета директоров в 2007 году", - заявил председатель совета Роберт Айгер.

Стоит отметить, что Арнольд заменит в должности председателя совета директоров Роберта Айгера. Он руководил компанией последние 15 лет. В течение этого периода Disney приобрела компании Pixar, Marvel, Lucasfilm и 21st Century Fox. В 2016 году компания открыла свой первый тематический парк и курорт в материковой части Китая.

Сьюзен Арнольд 14 лет была членом совета Disney, а с 2018 заняла пост независимого главного директора. Ранее она была руководителем мировой инвестиционной компании Carlyle и занимала руководящие должности в крупнейших компаниях Америки (Procter and Gamble и McDonald's).

Ранее мы сообщали, что президент и CEO компании The Walt Disney Роберт Айгер планировал баллотироваться на пост президента США в 2020 году, но передумал из-за того, что его жена Уиллоу Бэй была против этой идеи.

Кроме того, покупка компании FOX также повлияла на это решение, так как совет директоров компании продлил его контракт до 2021 года.

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