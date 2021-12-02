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Компанію Walt Disney вперше очолить жінка

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США, Четвер 02 грудня 2021 15:06
Компанію Walt Disney вперше очолить жінка Фото: Disney вперше в історії очолить жінка (flickr.com/ericbvd)
Автор: Ольга Белей

Рада директорів The Walt Disney Company оголосила, що обрала Сьюзен Е.Арнольд главою з 31 грудня 2021 року. Вона стане першою жінкою на цій посаді за весь час існування компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява компанії.

"Сьюзен - неймовірно шанований керівник, чий багатий досвід, непохитна чесність і експертні оцінки були неоціненні для компанії з тих пір, як вона вперше увійшла до складу ради директорів в 2007 році", - заявив голова ради Роберт Айгер.

Варто відзначити, що Арнольд замінить на посаді голови ради директорів Роберта Айгера. Він керував компанією останні 15 років. Протягом цього періоду Disney придбала компанії Pixar, Marvel, Lucasfilm і 21st Century Fox. У 2016 році компанія відкрила свій перший тематичний парк і курорт в материковій частині Китаю.

Сьюзен Арнольд 14 років була членом Ради Disney, а з 2018 зайняла пост незалежного головного директора. Раніше вона була керівником світової інвестиційної компанії Carlyle і займала керівні посади в найбільших компаніях Америки (Procter and Gamble і Mcdonald's).

Раніше ми повідомляли, що президент і CEO компанії The Walt Disney Роберт Айгер планував балотуватися на пост президента США у 2020 році, але передумав через те, що його дружина Віллоу Бей була проти цієї ідеї.

Крім того, покупка компанії FOX також вплинула на це рішення, оскільки Рада директорів компанії продовжила його контракт до 2021 року.

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