Компанию для строительства Киевской объездной планируют выбрать на открытом международном конкурсе

Создание 150-километровой Киевской обходной дороги (КОД) будет выполняться с привлечением мощного международного подрядчика с гарантией финансирования проекта. Самого же подрядчика планируют определить на открытом и прозрачном международном конкурсе.

Так, с июня Верховная рада внесла изменения в Закон о публичных закупках, которые позволят определить подрядчика строительства КОД на открытом конкурсе, а не площадке ProZorro. Это открывает возможности привлечения международного подрядчика с финансированием.

Как отметила начальница Управления собственности и государственных закупок "Укравтодора" Оксана Филатова, пока система ProZorro не дает возможности проводить контракты по международным стандартам вроде EPC+F. В то же время КОД планируют строить именно по таким нормам.

Ждать, пока законодательство адаптируют под потребности рынка, нет времени. Киев уже находится в состоянии транспортного коллапса, при том 40% транспорта в городе составляет транзит. КОД поможет вывести эти потоки за пределы столицы и значительно оптимизирует маршруты в центре страны.

"КОД выходит за пределы Prozorro, но это не значит, что не будет открытого конкурса или прозрачности на всех этапах. Сейчас начата разработка нового нормативно-правового акта, в соответствии с лучшими стандартами FIDIC, CIPS, а также с привлечением международного арбитража и в рамках международно признанной системы ценообразования", - заявила директор команды поддержки реформ при "Укравтодоре" Александра Азархина.

Она подчеркнула, что КОД станет эталонным проектом как с точки зрения закупочных процессов, так и по использованию современных технологических решений.

"Нынешняя версия закона о публичных закупках не может урегулировать ряд процедурных вопросов, которые являются критическими для потенциальных международных инвесторов. В частности, это касается небюджетного финансирования проектов. Парламентом принято политическое решение - запуск пилотного проекта КОД. Наша задача - создать максимально открытый, эффективный и прозрачный международный конкурс", - добавила Азархина.

Напомним, создание Киевской обходной дороги является одним из проектов программы Владимира Зеленского "Большая стройка". По программе, до конца 2023 года также восстановят всю сеть общегосударственных дорог страны - более 20 тысяч км.