Компанію для будівництва Київської об'їзної планують обрати на відкритому міжнародному конкурсі

Створення 150-кілометрової Київської обхідної дороги (КОД) відбуватиметься із залученням потужного міжнародного підрядника з гарантією фінансування проекту. Самого ж підрядника планується визначити на відкритому та прозорому міжнародному конкурсі.

Про це повідомили в "Укравтодорі".

Так, з червня Верховна рада внесла зміни до закону про публічні закупівлі, які дозволять визначати підрядника будівництва КОД на відкритому конкурсі, а не майданчику ProZorro. Це відкриває можливості залучення міжнародного підрядника з фінансуванням.

Як зазначила начальниця Управління власності та державних закупівель "Укравтодору" Оксана Філатова, наразі система ProZorro не дає можливості проводити контракти за міжнародними стандартами на зразок EPC+F. Водночас КОД планують будувати саме за такими нормами.

Чекати, поки законодавство адаптують під потреби ринку, немає часу. Київ уже перебуває у стані транспортного колапсу, при тому 40% транспорту в місті – це транзит. КОД допоможе вивести ці потоки за межі столиці та значно оптимізує маршрути в центрі країни.

"КОД виходить за межі Prozorro, але це не означає, що не буде відкритого конкурсу чи прозорості на всіх етапах. Зараз розпочато розробку нового нормативно-правового акту, відповідно до кращих стандартів FIDIC, CIPS, а також із залученням міжнародного арбітражу та у рамках міжнародно визнаної системи ціноутворення", - заявила директорка команди підтримки реформ при "Укравтодорі" Олександра Азархіна.

Вона підкреслила, що КОД стане еталонним проєктом як з точки зору закупівельних процесів, так і з використання сучасних технологічних рішень.

"Чинна версія Закону про публічні закупівлі не може врегулювати низку процедурних питань, які є критичними для потенційних міжнародних інвесторів. Зокрема це стосується небюджетного фінансування проєктів. Парламентом прийнято політичне рішення - запуск пілотного проєкту КОД. Наше завдання - створити максимально відкритий, ефективний та прозорий міжнародний конкурс" - додала Азархіна.

Нагадаємо, створення Київської обхідної дороги є одним із проектів програми Володимира Зеленського "Велике будівництво". За програмою, до кінця 2023 року також відновлять всю мережу загальнодержавних доріг країни - понад 20 тисяч км.