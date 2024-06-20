Компанію Fairfax, акціонера страхової ARX, відзначено на Міжнародній конференції з питань відновлення України за успішні проєкти

У Німеччині, у Берліні, пройшла третя Міжнародна конференція з питань відновлення Ukraine Recovery Conference 2024.



У рамках конференції компанію Fairfax, акціонера страхової ARX, відзначено Сертифікатом Досягнення в рамках ініціативи «Міжнародні флагманські проєкти». Fairfax нагороджено «за успішні та надихаючі міжнародні бізнес-проєкти, які підкреслюють, наскільки Україна є привабливою для бізнесу та інвестицій, незважаючи на триваючу агресивну війну Росії, яка ведеться проти неї».

Цьогорічна конференція стала першою після здобуття Україною статусу кандидата в члени ЄС та пройшла під девізом “Обʼєднані у відновленні, обʼєднані у захисті”. Участь у ній взяли понад 2 тисячі осіб із більш як 60 країн світу

Холдинг Fairfax та особисто його засновник Прем Ватса з першого дня підтримують Україну. Допомога не обмежується безпосередньо компанією ARX, а направлена на країну у цілому. Передано унікальне медичне обладнання для лікування військових, нелетальні тактичні засоби нашим захисникам, діє постійна підтримка гуманітарних програм постраждалим від агресії українцям. Безпосередньо ARX передала до ЗСУ понад 60 млн грн з 2022 року.

Жан Клотье, Голова наглядової ради ARX підкреслив: «Fairfax с перших днів широкомасштабного вторгнення почав підтримувати Україну в боротьбі з агресором, надавати допомогу найбільш постраждалим верствам населення та, звісно, працівникам та членамродин наших страхових компаній. За цей час холдинг та українські компанії зробили багатомільйонні в доларах США донати на підтримку країни, і ми будемо це робити до закінчення війни. Ми віримо в майбутнє України та будемо продовжувати інвестувати в розвиток наших компаній»

Політики та бізнесмени України відзначили, що цьогорічна конференція пройшла більш плідно, ніж минулі дві. Усього за підсумками конференції було укладено 110 міжнародних угод на загальну суму 16 млрд євро.