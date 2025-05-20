Холдинг "Д.Солюшнс" включили до "Клубу білого бізнесу"

Зазначається, що сукупно українські компанії, які працюють під брендом YASNO (а це чотири компанії-постачальника, енергосервісна компанія та операційна компанія) лише за 1 квартал 2025 року сплатили податків на суму майже 239 млн грн.

"Для нас важливо зберігати найвищий рівень податкової відповідальності та прозорості ведення бізнесу", - відзначає генеральний директор операційної компанії Д.Солюшнс Сергій Коваленко.

За його словами, кожна гривня із податків – це інвестиція у відновлення енергосистеми після російських обстрілів зокрема та України загалом.

Раніше компанію ДТЕК Ріната Ахметова було визнано найбільшим платником податків серед українських компаній.