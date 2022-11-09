В компанії "Здоров’я" розповіли, як забезпечують українців якісними лікарськими засобами

Так, компанія "Здоров'я" (м. Харків) починаючи з 24 лютого 2022 року продовжує працювати та виробляти якісні та доступні ліки для українців.

В умовах воєнного стану, авіаційних бомбардувань та активних бойових дій у Харкові та області компанія надавала гуманітарну допомогу лікарням, закладам охорони здоров’я, військовослужбовцям, територіальній обороні та цивільному населенню.

Від початку війни підприємство неодноразово здійснювало поставку лікарських засобів до головного управління Міністерства внутрішніх справ Харківської області та спеціальним підрозділам поліції, КП "Харківські теплові мережі" та іншим.

Керівництво та працівники підприємства власними силами та на особистому транспорті організували поставки аптечок швидкої допомоги. Їх відвозили до бомбосховищ, розташованих на станціях метрополітену, де тоді перебувало багато дітей, жінок, людей похилого віку.

В умовах воєнного часу компанія підтримує харківських спортсменів. У жовтні цього року співробітник компанії "Здоров’я" Каміль Керимов став бронзовим чемпіоном світу з вільної боротьби U23.

"Здоров’я" - провідне та сучасне високотехнологічне підприємство, рівень виробництва якого відповідає всім міжнародним вимогам, що застосовуються до лікарських препаратів. Понад 110 років успішної роботи на фармацевтичному ринку для забезпечення хворих сучасними й ефективними лікарськими засобами, які б день за днем покращували якість життя та здоров’я пацієнтів. Компанія "Здоров’я" має сертифікати відповідності вимогам Належної виробничої практики (Good Manufacturing Practice - GMP) ЄС та України, на виробництві діють системи управління на базі вимог міжнародних стандартів ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, HACCP Food Safety Systems.

Попри ситуацію в країні, компанія також продовжує працювати над збільшенням асортименту нових препаратів і впровадженням інноваційних лікарських форм. Йде розвиток експортної діяльності в країни далекого зарубіжжя.

"У надскладні часи для нашої країни, коли йде війна, коли Харків кожного дня обстрілюють та гинуть люди - колектив компанії працює кожен на своєму місці. Працівники продовжують займатись працею, роблять усе можливе, щоб в українців були доступні життєво необхідні ліки. З першого дня широкомасштабної війни компанія "Здоров’я" підтримала і продовжує підтримувати всіх, хто на своєму місці наближає перемогу, надає гуманітарну допомогу там, де вона вкрай необхідна", - заявив голова наглядової ради компанії Олександр Доровський.