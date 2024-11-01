У компанії Шевченка. Чемпіон світу залишив відбиток на Алеї футбольної слави

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Х нагороди .

У минулому сезоні 27-річний нападник зіграв 50 матчів за клуб та збірну, забивши 32 м'ячі. Також на його рахунку сім гольових передач.

Разом із "Інтером" Мартінес виграв титул чемпіона Італії, очоливши з 24-ма голами бомбардирські перегони Серії А. Також у складі збірної Аргентини він став володарем Кубка Америки.

Уже в поточному сезоні, аргентинець побив клубний рекорд "Інтера" за голами серед легіонерів. Забивши за "чорно-синіх" 134-й м’яч, він обійшов угорця Іштвана Ньєрша, який зі 133-ма голами тримав першість ще з 1954 року.

У голосуванні за "Золотий м'яч"-2024 Мартінес посів сьоме місце. Футболіст зізнався, що трохи розчарований результатом, оскільки розраховував на більше. Своєрідною компенсацією йому стала інша престижна нагорода.

Премія Golden Foot: що відомо

Щорічна міжнародна нагорода, яка присуджується з 2003 року футболістам за "високі спортивні досягнення з командами та особисто". Переможець премії залишає відбитки своїх ніг на Алеї чемпіонів на набережній в князівстві Монако.

Першим володарем призу став італієць Роберто Баджо. Існують дві номінації – діючим гравцям за досягнення протягом року та футбольним легендам.

З українців Golden Foot, як гравець року в 2005-му отримав Андрій Шевченко. А як легенди на Алеї футбольної слави відбитки своїх ніг залишили Ігор Бєланов у 2008 році та Олег Блохін у 2009-му.