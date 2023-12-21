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У компанії з Беллінгемом. Український талант потрапив до символічної збірної Європи

Полтава, Четвер 21 грудня 2023 14:47
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У компанії з Беллінгемом. Український талант потрапив до символічної збірної Європи Фото: Павло Ісенко з великим обсягом роботи в чемпіонаті України (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорців

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) склав команду-мрію з європейських футболістів 2003 року народження. До символічної збірної потрапив і представник української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Основний голкіпер полтавської "Ворскли" Павло Ісенко потрапив у ворота "дрім-тім" своєї вікової категорії. Українець – єдиний футболіст із символічної 11-ки виступає за межами топ-5 європейських ліг.

Разом із Ісенком до символічної збірної потрапили оборонці Мартінес ("Жирона"), Скальвіні ("Аталанта"), Колвілл ("Челсі") та Бальде ("Барселона"). Середню лінію імпровізованої команди склали хавбек "Страсбурга" Дукуре, зірочка "Баварії" Мусіала та лідер мадридського "Реала" Джуд Беллінгем. До лнії атаки взяли Сімонса (РБ "Лейпциг"), нападника МЮ Хойлунда і Вірца з "Байєра".

У нинішньому сезоні Ісенко провів 21 матч у всіх турнірах, у яких пропустив 29 м'ячів. На "нуль" воротар відіграв 7 поєдинків. На дорослому рівні він дебютував ще в сезоні 2019/20. З тих пір Ісенко зіграв у "Ворсклі" 39 матчів у різних змаганнях.

У компанії з Беллінгемом. Український талант потрапив до символічної збірної Європи

Фото: Символічна збірна європейців 2003 року народження (t.me/v1latsports)

До слова, київське "Динамо" очолило світовий рейтинг ігрового часу власних вихованців.

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