Компанії Ахметова спрямували на допомогу ЗСУ та українцям вже 6 млрд гривень

За 18 місяців повномасштабного вторгнення бізнеси SCM, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб "Шахтар" спрямували на допомогу країні, військовим та мирним людям вже 6 млрд грн ($175 млн).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням повідомлення компанії.

Головними напрямками допомоги стали підтримка ЗСУ, гуманітарна підтримка цивільного населення та громад, а також підготовка до відновлення Маріуполя після деокупації.

Допомога захисникам України реалізується у рамках мілітарного проекту "Сталевий фронт Ріната Ахметова". Для SCM це питання особливо важливе, адже 13,5 тисячі співробітників бізнесів компанії стали до лав Збройних сил України, майже 900 з них - загинули.

Через "Сталевий фронт" силові підрозділи з усієї країни отримують амуніцію, автомобілі, швидкі, дрони, тепловізори, приціли, рації, камери, одяг та взуття, аптечки та турнікети, пальне та інші необхідні речі.

Зокрема, "Метінвест" розробив та поставив понад 200 модульних укриттів для бійців на передовій.

Також металургійна група постачає сталь для бронезахисту техніки, виготовляє броню для бронежилетів та метал для виготовлення мобільних баггі.

У рамках спільної ініціативи Генерального штабу ЗСУ та "Укртелекому" 20 військових бригад отримають 2430 систем управління для посилення зв'язку та бойових можливостей.

Додатково 1 млрд грн Ахметов виділив на проект підтримки захисників Маріуполя "Серце Азовсталі": у 2023 році в рамках шести програм проекту заплановано підтримку майже 10 тисяч захисників міста та членів їхніх сімей.

Окремим напрямом підтримки країни для SCM та Ріната Ахметова є внесок у відновлення України. Вже здійснюються інвестиції у відновлення зруйнованої інфраструктури, будівництво нових виробництв, створення нових робочих місць, залучення європейських інвестицій в економіку країни.

Окремим особистим рішенням Рінат Ахметов виділив на 2023 рік 60 млн грн ($1,5 млн) на створення Плану відродження Маріуполя після деокупації в рамках ініціативи Mariupol.Reborn.

"Сьогодні ми відзначаємо 32-ту річницю незалежності нашої країни. Наш шлях до Перемоги дуже важкий, але день, коли війна закінчиться, обов'язково настане. Дякую кожному українському воїну, який нас захищає. Ви наша гордість і наша сила. Дякую всім, хто допомагає у тилу: сьогодні кожен із нас має робити максимум для допомоги фронту. Для того, щоб якнайшвидше зупинити агресора та навіки захистити нашу незалежність", - привітав українців із Днем незалежності Рінат Ахметов.

Україна відзначає 32-у річницю Незалежності

Нагадаємо, що День Незалежності, вже вдруге головне свято України проходить в умовах повномасштабної війни з РФ. Через що масові заходи в країні заборонені, а влада на різних рівнях попереджала про загрозу масованих обстрілів.

Зазначимо, що українців зі святом вже привітав президент Володимир Зеленський, зазначивши, що наш народ зробив так, що, коли один говорить "Слава Україні!", увесь світ відповідає: "Героям слава!".

Про ключові етапи боротьби нашої держави за свободу читайте в матеріалі РБК-Україна, який видання підготувало до дня Незалежності.

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