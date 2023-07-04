Компанії Ахметова спрямували 5,5 млрд грн на допомогу Україні від початку війни

Головні напрями допомоги - підтримка ЗСУ, гуманітарна підтримка цивільного населення, а також підготовка до відбудови Маріуполя.

Допомога захисникам України реалізується у рамках мілітарного проекту "Сталевий фронт". Силові підрозділи з усієї країни отримують амуніцію, автомобілі, карети швидкої допомоги для військових медиків, дрони, тепловізори, приціли, рації, камери, одяг та взуття, аптечки та турнікети, пальне та інші необхідні речі.

Зокрема, "Метінвест" розробив та поставив понад 200 модульних укриттів для бійців на передовій, здатних витримати удар артилерійського снаряду.

Також металургійна група постачає сталь для бронезахисту техніки, виготовляє броню для бронежилетів та метал для виготовлення мобільних баггі. У рамках спільної ініціативи Генерального штабу ЗСУ та "Укртелекому" 20 військових бригад отримають 2430 систем управління для посилення зв'язку та бойових можливостей.

Додатково 1 млрд грн ($25 млн) Рінат Ахметов виділив на проект підтримки захисників Маріуполя "Серце Азовсталі", який є частиною "Сталевого фронту". Допомога за проєктом вже надається. Загалом у 2023 році в рамках шести програм проекту заплановано підтримку майже 10 тисяч захисників міста та членів їхніх сімей.

Гуманітарна допомога від бізнесів та проектів Ріната Ахметова надається мирним українцям у прифронтових зонах та деокупованих регіонах.

Допомогу спортсменам, переселенцям, бійцям сил оборони України та мешканцям регіонів, що постраждали від війни, надає і футбольний клуб "Шахтар".

"Наша позиція незмінна з перших днів війни: Україна переможе. Тому ми інвестуємо у відбудову зруйнованої інфраструктури, будівництво нових виробництв, створення нових робочих місць, залучення європейських інвестицій в економіку країни. Окремим особистим рішенням Рінат Ахметов на 2023 рік виділив 60 млн грн на створення Плану Відродження Маріуполя після деокупації в рамках ініціативи Mariupol.Reborn", - наголосила директор із комунікацій SCM Наталія Ємченко.