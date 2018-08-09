Компания «Второй Паспорт» - выбери сам новую родину!

Вы задумываетесь о том, чтобы переехать работать в другую страну? Наверняка, нестабильность и отсутствие перспектив вас угнетает. Увы, это главная причина того, что украинцы массово собирают чемоданы и уезжают за границу. По данным социологической службы Украины только за 2015-2017 годы из Украины уехали более 1,3 млн. людей. И если в 2012 году в эмиграции числились только 3 млн. украинцев, то по неофициальным данным сейчас эта цифра выросла до 7-8 млн. Куда едут? В основном в страны ближнего зарубежья – Польшу, Италию, Чехию, Германию, Словакию и Венгрию.

Сложности эмиграции

Технически переезд в другую страну кажется простым. Нужная информация и организации ищутся в два клика. Но уже на этом этапе возникают первые сложности.

Конторы, предоставляющие юридические услуги по популярным направлениям, найдутся быстро, но ответов на многие специфические вопросы они вам не дадут. Ликвидацией этого пробела решили заняться основатели проекта «Второй паспорт». Это молодой и весьма амбициозный проект, который стал крупнейшим порталом по иммиграции.

С чего все начиналось

Основатель сервиса - Юрий Моша, имигрировал в США и создал компанию «Американский Визовый Центр».

После прихода к власти Дональда Трампа и ввода ряда ограничений, процесс получения виз в США заметно усложнился. А число желающих приехать работать, учиться или жить в Америку не сократилось. Что привело Юрия Мошу к мысли создать новый проект vtoroipasport.com, который бы позволял людям выбирать для переезда любое подходящее место из 50 стран.

В его распоряжении уже имелась готовая бизнес-модель, детально проработанная в компании «Американский Визовый Центр». С 2011 по 2017 год ее сотрудники помогли найти работу, жилье, устроить детей в сады и школы более чем 2000 эмигрантов. И на практике эта модель оказалась успешно применима и в Европе, и в Австралии, и в Азии.

Википедия для иммигрантов

Подготовительные работы по проекту «Второй паспорт» велись с середины 2017 года и заняли полгода. За это время команда Юрия налаживала контакты с имиграционными специалистами из стран, привлекательных для иммигрантов.

В каждой из 50-ти стран сервис наладил сотрудничество как минимум с одним имиграционным юристов, а по таким популярным направлениям, как США и Великобритания – с более чем десятью. Все юристы были тщательным образом проверены, имеют безупречную репутацию и необходимые лицензии. Был проведен огромный пласт работы по сбору, анализу и систематизации данных. Вся информация постоянно дополняется и проверяется на соответствие законам стран.

Комфорту использования сервиса уделяется максимум внимания. Имеющиеся данные редактируются для удобного восприятия клиентами. Большинство имиграционных юристов имеют на сайте видеовизитку, что упрощает людям поиск необходимого специалиста.

Гибкие программы для клиентов с разным доходом

«Второй паспорт» уникален тем, что объединяет в себе все страны, пригодные для иммиграции. Еще одно важное отличие от конкурентов, предоставляющих услуги бизнес-иммиграции только для состоятельных людей – то, что он учитывает интересы разных слоев населения: семей с невысоким и средним уровнем дохода и обеспеченных клиентов.

Так, можно выбрать любую из имеющихся программ по каждой из 50-ти стран, и подобрать наилучший вариант именно для себя, исходя из своих доходов. Сервис объединяет сразу три продукта:

1. Переезд в другую страну на время для учебы или работы.

2. Иммиграция на постоянное место жительства.

3. Получение второго паспорта и гражданства. При желании можно при этом оставаться жить в своей стране.

Имиграция под ключ

Кроме подготовки информационного контента, портал «Второй паспорт» работает в направлении индивидуальной юридической поддержки. Человек может проконсультироваться со специалистом еще на этапе выбора страны. После чего придет более четкое понимание, в какое государство разумнее планировать переезд, исходя из предпочтений клиента, его задач и шансов получить вид на жительство.

К сожалению, в ряде стран эта процедура весьма строга, и в некоторых случаях лучше сделать выбор в пользу более лояльной альтернативы, чем без малейших гарантий тратить массу времени на один вариант. Далее юрист поможет заполнить необходимые анкеты и привести документы в надлежащий вид. Также подскажет, как правильно вести себя на собеседовании в посольстве, и на какие тонкости стоит особенно обратить внимание.

Вас не бросят и после переезда в другую страну!

Понимая, что это самое трудное время, когда человек вынужден решать массу вопросов в новой обстановке, где у него пока еще нет достаточно знаний и опыта, сотрудники проекта помогут решить такие вопросы первой необходимости как: поиск работы и жилья, устройство детей в детский сад и школу, и другие бытовые задачи, связанные с социальной адаптацией.

Дополнительно офис работает как визовый центр, где можно оформить туристическую визу по всем 50-ти направлениям.

Запуск франшизы

Дальнейшее развитие проекта Юрий Моша видит в организации франчайзинговых офисов в крупных городах стран СНГ.

Поэтому проект «Второй паспорт» приглашает к сотрудничеству партнеров. Для этого нужно подать заявку на покупку франшизы, которую в скором времени запускает компания, и получить возможность зарабатывать до 50% от комиссии компании за каждого клиента. Так, например, стоимость иммиграции в Германию – 10 тысяч долларов. Компания получает комиссию в 3 тысячи, 50% от которых – 1500 – заработок франчайзера.

В распоряжении франчайзера будут все 50 стран с сайта. Важно учитывать, что у такого проекта, как «Второй паспорт», нет аналогов на постсоветском пространстве, и это уникальная возможность получить франшизу иммиграционной компании в условиях отсутствия конкуренции.