Компанія «Другий Паспорт» - вибери сам нову батьківщину!

Ви замислюєтеся про те, щоб переїхати працювати в іншу країну? Напевно, нестабільність та відсутність перспектив вас пригнічує. На жаль, це головна причина того, що українці масово збирають валізи і їдуть за кордон. За даними соціологічної служби України тільки за 2015-2017 роки з України виїхали понад 1,3 млн. людей. І якщо в 2012 році в еміграції значилися лише 3 млн. українців, то за неофіційними даними, зараз ця цифра зросла до 7-8 млн. Куди їдуть? В основному в країни ближнього зарубіжжя – Польщу, Італію, Чехію, Німеччину, Словаччину та Угорщину.

Складнощі еміграції

Технічно переїзд в іншу країну здається простим. Потрібна інформація і організації шукаються в два кліка. Але вже на цьому етапі виникають перші складності.

Контори, що надають юридичні послуги за популярними напрямами, знайдуться швидко, але відповідей на багато специфічні питання вони вам не дадуть. Ліквідацією цього пробілу вирішили зайнятися засновники проекту «Другий паспорт». Це молодий і дуже амбітний проект, який став найбільшим порталом з імміграції.

З чого все починалося

Засновник сервісу - Юрій Моша, имигрировал в США і створив компанію «Американський Візовий Центр».

Після приходу до влади Дональда Трампа і введення ряду обмежень, що процес отримання віз в США помітно ускладнився. А число охочих приїхати працювати, навчатися або жити в Америку не скоротилося. Що призвело Юрія Мошу до думки створити новий проект vtoroipasport.com, який би дозволяв людям вибирати для переїзду будь-яке підходяще місце з 50 країн.

В його розпорядженні вже була готова бізнес-модель, детально пророблена в компанії «Американський Візовий Центр». З 2011 по 2017 рік її співробітники допомогли знайти роботу, житло, влаштувати дітей у садки і школи більш ніж 2000 емігрантів. І на практиці ця модель виявилася успішно застосовується і в Європі, і в Австралії, і в Азії.

Вікіпедія для іммігрантів

Підготовчі роботи за проектом «Другий паспорт» велися з середини 2017 року і зайняли півроку. За цей час команда Юрія налагоджувала контакти з имиграционными фахівцями з країн, привабливих для іммігрантів.

У кожній з 50-ти країн сервіс налагодив співпрацю як мінімум з одним имиграционным юристів, а з таких популярних напрямках, як США і Великобританія – з більш ніж десятьма. Всі юристи були ретельно перевірені, мають бездоганну репутацію і необхідні ліцензії. Був проведений величезний пласт роботи по збору, аналізу та систематизації даних. Вся інформація постійно доповнюється і перевіряється на відповідність законам країн.

Комфорту використання сервісу приділяється максимум уваги. Наявні дані редагуються для зручного сприйняття клієнтами. Більшість имиграционных юристів мають на сайті видеовизитку, що спрощує людям пошук необхідного фахівця.

Гнучкі програми для клієнтів з різним доходом

«Другий паспорт» унікальний тим, що об'єднує в собі всі країни, придатні для імміграції. Ще одна важлива відмінність від конкурентів, що надають послуги бізнес-імміграції тільки для заможних людей – те, що він враховує інтереси різних верств населення: сімей з низьким і середнім рівнем доходу і забезпечених клієнтів.

Так, можна вибрати будь-яку з наявних програм по кожній з 50-ти країн, і підібрати найкращий варіант саме для себе, виходячи зі своїх доходів. Сервіс об'єднує відразу три продукту:

1. Переїзд в іншу країну на час навчання або роботи.

2. Імміграція на постійне місце проживання.

3. Отримання другого паспорта і громадянства. При бажанні можна при цьому залишатися жити у своїй країні.

Имиграция під ключ

Крім підготовки інформаційного контенту, портал «Другий паспорт» працює в напрямку індивідуальної юридичної підтримки. Людина може проконсультуватися з фахівцем ще на етапі вибору країни. Після чого прийде більш чітке розуміння, в яке держава розумніше планувати переїзд, виходячи з потреб клієнта, його завдань і шансів отримати вид на проживання.

На жаль, у ряді країн ця процедура дуже сувора, і в деяких випадках краще зробити вибір на користь більш лояльною альтернативи, ніж без жодних гарантій витрачати масу часу на один варіант. Далі юрист допоможе заповнити необхідні анкети і привести документи в належний вигляд. Також підкаже, як правильно вести себе на співбесіді в посольстві, і на які тонкощі варто особливо звернути увагу.

Вас не кинуть і після переїзду в іншу країну!

Розуміючи, що це найважчий час, коли людина змушена вирішувати масу питань у новій обстановці, де у нього поки ще немає достатньо знань і досвіду, співробітники проекту допоможуть вирішити такі питання першої необхідності як: пошук роботи і житла, влаштування дітей в дитячий садок і школу, і інші побутові завдання, пов'язані з соціальною адаптацією

Додатково офіс працює як візовий центр, де можна оформити туристичну візу по всіх 50-ти напрямках.

Запуск франшизи

Подальший розвиток проекту Юрій Моша бачить в організації франчайзингових офісів у великих містах країн СНД.

Тому проект «Другий паспорт» запрошує до співпраці партнерів. Для цього потрібно подати заявку на покупку франшизи, яку незабаром запускає компанія, і отримати можливість заробляти до 50% від комісії компанії за кожного клієнта. Так, наприклад, вартість імміграції в Німеччину – 10 тисяч доларів. Компанія отримує комісію в 3 тисячі, 50% від яких – 1500 – заробіток франчайзера.

У розпорядженні франчайзера будуть всі 50 країн з сайту. Важливо враховувати, що у такого проекту, як «Другий паспорт», немає аналогів на пострадянському просторі, і це унікальна можливість отримати франшизу імміграційної компанії в умовах відсутності конкуренції.