Компанія Tesla збільшила виробництво електрокарів Model 3

Зараз компанія виробляє 5 тисяч електрокарів на тиждень

Компанія Ілона Маска Tesla збільшила кількість вироблених автомобілів Model 3 до 5 тисяч штук за тиждень. Про це інформує Reuters.

Згідно з джерелами видання, поки невідомо, чи зможе компанія підтримувати цей рівень продуктивності і далі. Також Tesla планує випускати 6 тис. седанів Model 3 в тиждень в наступному місяці.

"Я думаю, ми просто стали справжньою автомобільною компанією. Компанія досягла позначки в продуктивності Model 3, а також досягла своєї виробничої мети у випуску 7 тисяч автомобілів моделі Model S і X на тиждень", - написав Маск в електронному листі, розісланому працівникам компанії.

Акції Tesla, які закрилися в п'ятницю на позначці в 342,95 долара США, виросли на 40 відсотків щодо річного мінімуму в квітні.

Нагадаємо, раніше в Bloomberg заявили, що акціонерам Tesla рекомендують звільнити Маска.