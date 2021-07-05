Компания Quant, достижения и преимущества

ООО «НПФ» «Квант-Инжиниринг» - украинская компания, которая изготовила первые инверторные стабилизаторы напряжения под ТМ «Quant», успешно их реализует, а за два года по результатам деятельности получила премию «Выбор Страны».

Почему и как это стало возможным? Дело в том, что на момент выхода на рынок продукция ТМ «Quant» имела оптимальные эксплуатационные характеристики. Безотказность в работе прибора является основной целью производства инверторных стабилизаторов напряжения Quant. Покупатели, искали стабилизатор для решения своих проблем с местной электросетью, поэтому после покупки продукции ТМ «Quant» они получали именно тот прибор, который решил их проблему. Это подтверждают многочисленные видеоотзывы от клиентов (https://www.youtube.com/channel/UCWVXbv4Spwr5yUb-U9fvMWw), которые поделились опытом покупки и монтажа стабилизатора Quant с другими пользователями. Поэтому благодаря правильному пониманию потребности своего клиента и удачной технической реализации мы достигли необходимых результатов в своей деятельности.

О достижениях

Ранее «Quant» был стартапом, лозунгом которого является: «Наше достижение - безопасное напряжение». В те хорошие времена, светлые головы компании как-то собрались и договорились выбрать вектор развития для проекта «Quant» - осуществление постоянных инноваций: совершенствование как продукции, так и производственных процессов. Такой шаг позволит занять лидирующие позиции на рынке стабилизационной техники в Украине и выйти на зарубежные рынки сбыта. Мы считаем, что сочетание высокого уровня качества продукции, конкурентной цены и качественного сервисного обслуживания на всех этапах взаимодействия с покупателем обеспечит достижение указанных целей.

Сегодня, стартап развился в полноценную компанию под названием ООО «НПФ» «Квант-Инжиниринг» с производственными мощностями в г. Житомир, что уже является значительным достижением.

По объемам продаж в 2019-2021 гг. наши покупатели распределяются в следующей пропорции: 80% рынок В2С (владельцы частных домов и квартир со средним и высоким уровнем дохода), 20% рынок В2В (промышленные, торговые и другие предприятия).

О преимуществах продукции

Основная продукция ТМ «Quant» - инверторные стабилизаторы напряжения с защитой на опережение, которые используются для защиты бытовой техники в квартирах и домах и различного оборудования на производстве.

Преимущества нашего стабилизатора напряжения Quant:

• Легкий настолько, что его выдерживает даже бескаркасная стена из гипсокартона;

• Тихий настолько, что может использоваться даже в спальне;

• Маленький настолько, что для него найдется место даже в общежитии;

• Мощный настолько, что потеряли актуальность все статьи на тему «Как выбрать стабилизатор напряжения?»;

• Надежный настолько, что мы реализуем сервис «Автозамена» даже не выясняя причину обращения;

• Дружественный настолько, что как только вы купите стабилизатор «Quant», он будет ограничивать импульсы на линии, которой пользуются ваши соседи.

Среди незначительного недостатка продукта можно выделить его цену. По сравнению с стабилизаторами других типов, цена наших стабилизаторов выше, а по сравнению с инверторными стабилизаторами конкурентов наша цена ниже.

Резюме: наличие квалифицированного персонала, разработчиков-исследователей в команде, бесплатная доставка и профессиональная установка стабилизатора, надежная транспортная упаковка без использования пенопласта (что соответствует современным тенденциям экологичности), кредитования от ПриватБанка до 7 месяцев включительно и наличие собственной производственной базы способствует успешному росту ООО «НПФ» «Квант-Инжиниринг».