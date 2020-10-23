Компания председателя НКРЭКУ получила от государства 132,5 млн грн, - ВСК

Временная следственная комиссия Верховной рады установила бизнес-интерес председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка в компании "Трест Киевэлектромонтаж" - одного из крупнейших подрядчиков коммунального предприятия "Киевсвет".

Об этом сообщил член ВСК, народный депутат и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

"Мы установили, что руководитель НКРЭКУ, государственный служащий Тарасюк, кроме торговли электроэнергию, имеет бизнес-интерес на касательной к сфере энергетики - рынке наружного освещения", - сообщил Наливайченко.

По данным ВСК, до назначения в НКРЭКУ Тарасюк был акционером кипрской компании Deelack Investments Limited. Именно на эту компанию сейчас записан энергетический бизнес родного брата Тарасюка - ООО "Эф энд Эм Украина".

"Deelack Investments Limited владеет 9,16% акций ПАО "Трест Киевэлектромонтаж" - одного из крупнейших подрядчиков коммунального предприятия "Киевсвет". На протяжении последних лет ПАО "Трест "Киевэлектромнтаж", акциями которого опосредованно владел Валерий Тарасюк, получила государственный заказ на 132,5 (!) млн гривен", - сообщил экс-глава СБУ.

По данным следственной комиссии, в связи Тарасюка с компанией "Киевэлектромонтаж" на самом деле значительно больше, чем владение 9,16% акций. Производственное помещение компании в Киеве она арендует у структуры, которой сейчас управляет родной брат председателя НКРЭКУ.

Договор аренды, копию которого опубликовал Наливайченко, со сроком действия до 30 ноября 2020 года был подписан лично нынешним главой НКРЭКУ Валерием Тарасюком.

Более того, по данным ВСК, после назначения Тарасюка на должность члена НКРЭКУ в октябре 2019 года, ПАО "Трест Киевэлектромонтаж" получило новые подряды от государственных структур - в частности от Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.

"Собраны материалы с копиями документов передаем в правоохранительные органы. Подчеркиваю, собранных ВСК доказательств достаточно для того, чтобы немедленно отстранить Тарасюка с должности главы регулятора для полного и объективного расследования его "деятельности" ВСК продолжает работу, несмотря на сопротивление и угрозы со стороны руководства НКРЭКУ", - подчеркнул Наливайченко.

Напомним, в начале года в Верховной раде была создана рабочая группа ВСК для расследования причин кризиса на энергорынке. Она установила, что основная ответственность за кризис лежит на НКРЭКУ.

Также в ходе работы ВСК стало известно о фактах коррупции в руководстве Национального регулятора. Так в начале октября НАЗК начало проверку председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка из-за конфликта интересов, связанных с семейным энергетическим бизнесом.

Кроме того, ВСК установила факты регулярных посещений Тарасюком Российской Федерации после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, при том, что на тот момент он уже был государственным служащим.