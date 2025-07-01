Компанія, пов’язана з бізнесменом Осіповим, виграла тендер Міноборони на 3,3 млрд грн попри кримінальні справи

Згідно з даними тендеру, компанія забезпечуватиме харчуванням військовослужбовців у Дніпропетровській області у другому півріччі 2025 року. У торгах брали участь понад 15 учасників, а переможця визначили за принципом "найбільш економічно вигідної пропозиції".

Середня вартість одного денного раціону за цим контрактом становить 128,26 грн - нижче від встановленої граничної ціни у 155 грн.

Як повідомляють журналісти, "Гранпрі ЛТД" вже фігурувало у гучних скандалах. У 2024 році підприємство не виконало контракт на постачання продуктів для військових у Донецькій області, внаслідок чого державне підприємство "Оператор тилу" було змушене його розірвати. Причиною стали проблеми з матеріально-технічною базою. Попри це, у тому ж році компанія уклала ще три угоди на понад 3,19 млрд грн.

У структурі "Гранпрі ЛТД" відбулися зміни - після вручення підозри попередньому керівнику компанію переоформили. Наразі її очолює Рагоценко Людмила Андріївна, однак, за даними ЗМІ, реальне управління продовжує здійснювати Володимир Осіпов.

Осіпов фігурує у низці розслідувань, зокрема щодо формування фіктивного податкового кредиту на суму 256 млн грн та постачання неякісної продукції, яка могла становити загрозу для здоров’я військовослужбовців. Серед іншого - молочна продукція з маргарином замість тваринних жирів, м’ясні консерви та олія з ознаками псування.

Правоохоронні органи також розслідують можливі фальсифікації накладних на мільйони гривень, за якими продукція фактично не постачалась до військових частин.

Водночас у ДП "Оператор тилу" стверджують, що закупівля відбувалась згідно з чинними постановами Кабінету міністрів, а перевірка постачальників здійснюється за затвердженими критеріями - зокрема щодо судимостей, корупційних правопорушень і належного виконання попередніх контрактів.

Як зазначають експерти, попри кримінальні провадження, зміну керівництва та проблеми з попередніми договорами, фірма Осіпова продовжує отримувати державні контракти.

За інформацією "Наші гроші", "Гранпрі ЛТД"» є одним із переможців тендеру на постачання продуктів у другому півріччі 2025 року.

Загальна сума укладених договорів за всіма лотами - 12,38 млрд грн.