Компания «Нові Мережі Україна» запускает собственный интернет-магазин

Теперь клиенты могут ознакомиться с ассортиментом, поставщиками, ценовой политикой фирмы в любое удобное для себя время.

«Нові Мережі Україна» - ваш надежный партнер. Компания в течение 23 лет демонстрирует успешную и стабильную работу в условиях жесткой конкуренции продолжает динамично развиваться.

Основное направление работы – поставка оборудования для комплексного монтажа систем отопления, водоснабжения и водоотведения. Ассортимент магазина ориентирован на заказы любых объемов: от розничных продаж до крупного опта. Фирма сотрудничает только с проверенными производителями и поставщиками.

Высокое качество – главный критерий при отборе партнеров «Нові Мережі Україна». В каталоге интернет-магазина представлена продукция международных брендов: Kermi (Германия), Arbonia (Германия), Радиаторы (Украина), Hutterer&LechnerGmbh (Австрия), Sanha (Германия), RSP (Германия), Ostendorf (Германия), Oventrop (Германия), Comap (Франция), FIV (Италия), SYR (Германия), Firat (Турция), KME (Германия), Reflex (Германия).

Эти производители давно доказали свою конкурентоспособность на мировом рынке. Изучить весь доступный ассортимент в Украине вы можете на сайте Novi Meregi. Большинство товаров есть в наличии на складе. Поэтому заказчику не придется ожидать поставку в Украину.

Чтобы идти в ногу со временем и поставлять своим заказчикам новейшее оборудование, компания отслеживает ситуацию на отечественных и зарубежных рынках, участвует в международных выставках и конференциях.

Также компания готова к сотрудничеству с проектными, архитектурными, строительными, монтажными и торговыми организациями. Если у вас есть свои предложения, можете поделиться ими с менеджерами и стать частью большой сети партнеров.