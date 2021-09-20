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Компания Moneyveo присоединилась к Глобальному договору ООН

 

В августе этого года компания Moneyveo присоединилась к Глобальному договору ООН, крупнейшей в мире ассоциации корпоративно ответственного бизнеса.

Moneyveo — лидер рынка небанковского потребительского кредитования в Украине. Благодаря клиентоориентированности и собственным технологическим разработкам она является лидером в своей категории с 2013 года. Миссия компании — создавать для людей быстрый, удобный и качественный продукт.

Став участником Глобального договора ООН, компания обязалась придерживаться Десяти принципов ГД ООН и направить усилия на достижение таких Целей устойчивого развития, как: достойный труд и экономический рост, качественное образование, гендерное равенство, крепкое здоровье и благополучие.

"Moneyveo всегда была социально ответственной компанией, которая осознает важность Целей устойчивого развития ООН. Мы способствуем развитию экономики, выводим на рынок финтеха инновационные продукты и новые технологии в соответствии с лучшими стандартами regtech, помогаем людям преодолевать финансовые сложности, поддерживаем систему здравоохранения и военных, создаем комфортные рабочие места с возможностью качественного развития своих сотрудников. Поэтому для нас присоединение к ГД ООН вполне логичное и последовательное решение. Нам важно способствовать процессам, влияющим на устойчивое развитие, фининклюзию украинского населения, гендерное равенство. Это дает возможность нашему бизнесу развивать еще больше полезных проектов для государства", — комментирует CEO Moneyveo Алена Андроникова.

Напомним, Сеть Глобального договора ООН в Украине является официальным представителем глобальной сети UN Global Compact (Глобального договора Организации Объединенных Наций). Это крупнейшая в мире ассоциация социально ответственного бизнеса, которая призывает компании выстраивать свою деятельность и стратегию с учетом Целей устойчивого развития и на основе Десяти универсальных принципов в области прав человека, трудовых отношений, окружающей среды и борьбы с коррупцией.

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