Компания Милоан поддержала спецпроект "Знай свои права"

Компания Милоан стала одной из первых среди микрофинансовых организаций, которые присоединиись к информационной кампании “Знай свои права”. Главная цель мероприятия — повышения уровня финансовой грамотности потребителей кредитных услуг.
Инициаторами проекта “Знай свои права” выступили Национальный банк и Уполномоченный Верховной Рады Украины. Идею охотно поддержали финансовые компании, которые разместили на своих сайтах обучающие материалы. С их помощью потребители финансовых услуг могут найти ответы на самые распространенные вопросы, связанные с микрокредитованием.
В рамках инфокампании Miloan опубликовала на своем сайте видеоролик, в котором простыми словами объясняется: что такое микрокредит, что нужно для его оформления, по какой схеме происходит начисление процентов, какие права имеют потребители и что делать в случае их нарушения.
Напомним, что Милоан — это топовая компания, которая работает на рынке микрокредитования около 5 лет. Она предоставляет услуги на доступных и прозрачных условиях, благодаря чему имеет множество положительных отзывов от заемщиков.
Совершив вход в личный кабинет Miloan, можно оформить займ всего за 5 минут. Максимальная сумма составляет 20000 гривен. Пользоваться средствами можно от 1 до 30 дней. В Милоан есть лицензия Нацкомфинуслуг и все необходимые документы для выдачи микрокредитов на законных основаниях. Документы размещены в открытом доступе на сайте компании.
Милоан выдает кредиты круглосуточно, даже в выходные и праздничные дни. Подать заявку может каждый житель Украины в возрасте от 18 до 65 лет, вне зависимости от того, где он находится и зачем ему понадобились деньги. Получить кредит можно на покупку подарка близкому человеку, поездку домой, оплату обучения, различных покупок и услуг.
Особенности кредитования Милоан:
Отслеживать статус кредита, совершать платежи и подавать заявки на новые микрозаймы можно с личного кабинета. В Милоан он достаточно удобный и многофункциональный. Аккаунт создается автоматически после оформления первого кредита.
Милоан ценит свою репутацию и при любых обстоятельствах действует в рамках закона. Права и пожелания клиентов всегда на первом месте.