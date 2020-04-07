Компания ЛІГА: ЗАКОН разработала антикризисное решение для бизнеса

Украинская продуктовая IT-компания ЛІГА:ЗАКОН представила LIGA360 - экосистему облачных решений для эффективной работы бизнеса в условиях кризиса. LIGA360 интегрировала все продукты компании ЛІГА:ЗАКОН в единое информационное пространство, чтобы объединить команды, работающие удаленно. Также LIGA360 получила ряд специальных решений для управления рисками и поиска новых возможностей.

"Экосистема LIGA360 разрабатывалась в течение последних полугода. С возрастанием угрозы финансово-экономического кризиса и массовым переходом бизнеса в онлайн, а команд - в режим удаленной работы, LIGA360 адаптировалась под наиболее острые потребности рынка. Сейчас как никогда важно объединять командам свои усилия, фокусироваться на возможностях для развития и мгновенно реагировать на изменения. ЛІГА:ЗАКОН объединила всю экспертизу, накопленную за 28 лет работы с бизнесом, чтобы предложить решение - создать единое информационное пространство для эффективной командной работы над управлением рисками и поиском возможностей ", - отмечает Марина Бондаренко, Председатель Совета директоров компании ЛІГА:ЗАКОН. “Те компании, которые адаптируются к новым реалиям, сфокусируются на возможностях, будут гибкими и сильными, имеют больше шансов быстрее восстановиться после сложного периода".

LIGA360 оперативно выявляет и предупреждает о рисках и возможностях для бизнеса, помогает обсуждать их в команде, оперативно согласовывать и принимать решения даже на расстоянии. Доступ к LIGA360 получают все сотрудники компании, использующей как минимум один из продуктов ЛІГА:ЗАКОН - это позволяет привлечь команду к принятию решений в условиях удаленной работы. Вся информация, поступающая пользователям LIGA360, персонализирована как под нужды отдельных членов команды, так и бизнеса в целом.

Структурно LIGA360 состоит из общего для всех пользователей одного предприятия пространства, имеет полезный для компании информационный блок и ряд функций, и персональных рабочих мест для каждой роли с соответствующим набором продуктов (например, руководителя, юриста, бухгалтера, пиарщика или кадровика и т.п.). В LIGA360 вошли: Информационно-правовые системы (ИПС), Система анализа судебных решений Verdictum, система проверки и мониторинга контрагентов ContrAgent, сервис мониторинга регистрационных действий SMS Маяк, сервис мониторинга Semantrum, сервис отчетности Report, а также профессиональные медиа-ресурсы компании.

Это комплексное решение из информационно-аналитических продуктов и сервисов ЛІГА:ЗАКОН, легко адаптирующееся под потребности крупного бизнеса и малых предпринимателей, а также госучреждений и профессиональных объединений. Для каждого из этих сегментов предусмотрено отдельное продуктовое и ценовое предложение, формируемое в зависимости от необходимого для работы каждой роли функционала. Подробнее ознакомиться с LIGA360 можно по ссылке - http://liga360.ligazakon.net/

Функции LIGA360:

Мониторинг рисков и возможностей - дашборд "Управление рисками" наглядно показывает влияние тех или иных событий на бизнес. Удобный чат для совместной работы с документами помогает привлечь команду к оценке, обсуждению и согласованию решений для минимизации рисков.

- дашборд "Управление рисками" наглядно показывает влияние тех или иных событий на бизнес. Удобный чат для совместной работы с документами помогает привлечь команду к оценке, обсуждению и согласованию решений для минимизации рисков. Бизнес-разведка - оповещение о результатах тендеров, изменениях в статусе партнеров, бенефициаров и учредителей.

- оповещение о результатах тендеров, изменениях в статусе партнеров, бенефициаров и учредителей. Смарт-сигналы - круглосуточный мониторинг статуса судебных решений, законов, нормативных актов, собственности на недвижимость и мгновенные оповещения в случае изменения для оперативного реагирования.

круглосуточный мониторинг статуса судебных решений, законов, нормативных актов, собственности на недвижимость и мгновенные оповещения в случае изменения для оперативного реагирования. Персонализированные новости - возможность настроить под свои потребности и получать оперативную информацию из более чем 20 тыс. источников, чтобы своевременно отреагировать на репутационные риски.

- возможность настроить под свои потребности и получать оперативную информацию из более чем 20 тыс. источников, чтобы своевременно отреагировать на репутационные риски. Единое рабочее пространство - всех пользователей одной компании объединяет общая среда с доступом к продуктам компании ЛІГА:ЗАКОН.

Последний опрос компании ЛІГА:ЗАКОН среди владельцев и топ-менеджеров бизнеса показал: для 60% компаний принятие решений замедляется прежде всего из-за неопределенности и изменчивости ситуации. Первоочередными в работе бизнеса в этот период становятся онлайн-инструменты для эффективной коммуникации, позволяющие оперативно обсуждать решения с командой и согласовать их со всеми заинтересованными сторонами. Именно под такие потребности бизнеса и была адаптирована экосистема LIGA360.

Инфосправка

LIGA360 — экосистема облачных IT-продуктов компании ЛІГА:ЗАКОН для командной работы над управлением рисками и поиском возможностей.

LIGA360 - это комплексное решение, которое легко адаптируется к потребностям крупного бизнеса и малых предпринимателей, а также госструктур и профессиональных организаций.

LIGA360 обеспечивает мониторинг критически важной для бизнеса информации в условиях кризиса и эффективное взаимодействие топ-менеджмента, бухгалтеров, юристов, HR и PR департаментов в условиях удаленной работы.

LIGA360 - Сила решений liga360.ligazakon.net

Компания ЛІГА:ЗАКОН — украинская продуктовая IT-компания, уже более 28 лет обеспечивает украинский бизнес информацией, аналитикой и технологичными решениями для эффективной и безопасной работы. В портфель компании входят 13 профессиональных продуктов, в частности Информационно-правовые системы (ИПС), система анализа судебных решений Verdictum, система проверки и мониторинга контрагентов ContrAgent, сервис мониторинга регистрационных действий SMS Маяк, сервис мониторинга медиапространства Semantrum, сервис отчетности Report, чат-бот бухгалтер для ФЛП ReporTax, а также специализированные деловые медиа-ресурсы.