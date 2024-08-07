"Київстар" став найбільшим іноземним інвестором за час повномасштабної війни, - експерт

Експерт підкреслив, що, як правило, фондові ринки показують, як буде розвиватися ситуація в економіці наступні пів року.

"На жаль, в Україні немає фондового ринку. Ми не можемо спиратися на ринкові індекси, але ми можемо оцінювати помітне пожвавлення ринку інвестицій", - написав Амелін.

При цьому експерт зазначив, що інвестиції люблять передбачуваність, тому інвестори перебувають завжди на крок попереду очікуваних процесів. Також вони починають вкладати гроші, коли оцінюють, що ситуація "досягла дна". Саме в цей період інвестиції мають найбільший потенціал. І це гарна ознака відновлення економіки.

Виконавчий директор "Українського інституту майбутнього" підрахував що за 2022-2023 роки міжнародні інвестиції в Україну становили 1,7 млрд доларів. Торік загальна сума 115 угод злиття-поглинання досягла близько 500 млн доларів.

Серед значних вкладників в українську економіку експерт назвав "Метінвест", який протягом 2022-2023 років інвестував близько 600 млн доларів. А компанія "Київстар", що належить VEON, за цей період стала одним із найбільших іноземних інвесторів України з капітальними вкладеннями розміром 350 млн доларів.

Втім, 2024 рік уже перевищив ці показники. Наприклад, "Київстар" повідомив про інвестиції 1 млрд доларів у відновлення цифрової інфраструктури до 2027 року. Найбільшою угодою з початку вторгнення стане продаж lifecell за 525 млн доларів. При цьому об'єднана "Датагруп-Volia" і lifecell додатково інвестують в Україну 1,5 млрд доларів.

"У сукупності очікуються заявлені інвестиції в наступні 2-3 роки у сумі не менш як 3 млрд доларів. І це вже дуже показово щодо оцінки інвесторами перспектив України. І що інвестувати не так страшно. Вони щось знають?" — підсумував Амелін.