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Компанія Kia показала рамний пікап Tasman: приємно здивував ціною

Середа 12 лютого 2025 16:39
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Компанія Kia показала рамний пікап Tasman: приємно здивував ціною Фото: Kia показала рамний пікап Tasman (kianewscenter.com)
Автор: Константин Широкун

Рамний пікап Kia, який минулого року дебютував у Саудівській Аравії, вийшов на ринок. Продажі новинки почалися з рідної Південної Кореї, де модель у початковій комплектації оцінили у 24 тисячі доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

У салоні встановлено сенсорний кластер із двома екранами, але є й аналогові клавіші. Запропоновано багато аксесуарів для кастомізації: у заводському наборі є тенти, кунг, шноркель, намет на дах та різні види бамперів. Версія X-Pro, яку можна упізнати за особливим оформленням екстер'єру, також відрізняється збільшеним на 28 міліметрів кліренсом: у такого Tasman він дорівнює 252 мм.

Компанія Kia показала рамний пікап Tasman: приємно здивував ціною

Повнопривідний пікап отримав позашляхові шини, електронне блокування диференціала та позашляхові режими. Ціна топового Tasman – близько 45 тисяч доларів.

Зазначається, що автомобіль побудований на рамі сходового типу. Корейцям пропонують авто з бензиновим турбомотором T-GDI об'ємом 2,5 літра, що видає 281 кінську силу та 421 Нм. У парі з ним працює восьмиступінчастий "автомат". На інших ринках будуть й дизельні варіанти. Наступними мають стати Австралія, Африка та Близький Схід.

Компанія Kia показала рамний пікап Tasman: приємно здивував ціною

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Kia Автомобільний ринок
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