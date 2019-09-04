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Компания Хомутынника приобрела акции Beyond Meat

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Сейчас капитализация крупного производителя искусственного мяса составляет 8,68 млрд долларов

Компания Виталия Хомутынника Cascade Investment Fund в ходе IPO приобрела акции Beyond Meat. Об этом Хомутынник написал на своей странице в Facebook, сообщает Investory News.

“Cascade Investment Fund купил акции Beyond Meat при IPO, мои аналитики поверили в этот тренд и идею”, - говорится в сообщении.

Как сообщается, в мае 2019 года Beyond Meat, один из основных производителей заменителей мяса, провел IPO. За два с половиной месяца стоимость акций производителя выросла на 800% - с 25 до 200 долларов, а ее капитализация превысила стоимость ресторанных сетей Shake Shack, Wendy и множества других отраслевых компаний. На конец июля она достигала более 13,2 млрд долларов.

Отмечается, что уже в конце июля производитель искусственного мяса заявил о вторичном размещении 3,25 млн новых акций по цене 160 долларов за акцию, что составляет 18,58% дисконта к цене закрытия акций, и принесет компании 520 млн долларов.

Сейчас капитализация Beyond Meat составляет 8,68 млрд долларов. За 10 лет существования стартап собрал 122 млн долларов инвестиций.

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