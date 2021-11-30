Компания Данон в Украине запустила виртуальные экскурсии на производство

Компания Данон в Украине представила полноценный виртуальный тур на производство, который доступен в формате видео 360. Это первая в Украине онлайн-экскурсия на завод продуктов питания.

Благодаря виртуальной экскурсии каждый желающий теперь может отправиться в путешествие путём молока, начиная с его производства на ферме и до его превращения в любимый молочный продукт. Во время просмотра зритель получит информацию обо всем цикле производства, который проходят продукты во время их создания, и узнает много интересного об истории и особенностях производства разных молочных продуктов.

«Данон — это компания, которая была создана благодаря научным открытиям более столетия назад, а инновации — это именно тот двигатель, который мотивирует нас веками. Именно поэтому решение трансформировать экскурсии на производство в таком современном инновационном формате было достаточно органичным для нас», — отмечает Директор по маркетингу Данон в Украине Андрей Полуэктов.

Андрей Полуэктов

Виртуальный тур наполнен образовательными элементами, которые могут быть одинаково интересны как детям, так и взрослым. Последние, в роли осознанных и требовательных потребителей, демонстрируют небывалый интерес к качеству продукции, которую покупают. Такое виртуальное путешествие позволяет потребителям лично проинспектировать каждый этап производства и развеять многие мифы, которые витают вокруг молочной продукции.

«Миллионы потребителей доверяют нашим продуктам и для нас действительно важно это доверие сохранять и укреплять. Мы убеждены, что это лучший из ингредиентов, который сделает ваш стакан молока или йогурта более вкусным и полезным. А с новыми виртуальными экскурсиями прозрачность нашего производства, которая всегда существовала, теперь становится еще более доступной для каждого потребителя», — добавляет Андрей Полуэктов.

Компания Данон и раньше демонстрировала открытость, проводя экскурсии на заводы. Но из-за карантинных ограничений и для обеспечения безопасности посетителей и работников, компания приостановила организованные визиты и разработала инновационное решение, которое поддерживает прозрачность производства для всех желающих. А благодаря новому виртуальному формату попасть на ферму или завод вы сможете из любой точки на карте.

Просмотр экскурсионного тура доступен на сайте и YouTube канале компании. Видео может отображаться в панорамном формате 360 градусов. А эффект полного присутствия вы можете обеспечить, просматривая тур в режиме виртуальной реальности (VR-режиме) с помощью очков Cardboard.