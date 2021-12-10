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Компания "БФ ЭНД ГХ ТРЕВЕЛ РИТЕЙЛ ЛТД" откроет Duty Free в международном аэропорту Львова

Новина українською →
Пятница 10 декабря 2021 13:20
Компания "БФ ЭНД ГХ ТРЕВЕЛ РИТЕЙЛ ЛТД" откроет Duty Free в международном аэропорту Львова

В международном аэропорту Львова им. Даниила Галицкого откроют магазины Duty Free мирового класса. Тендер на аренду 860 кв. м выиграла компания "БФ ЭНД ГХ ТРЭВЕЛ РИТЕЙЛ ЛТД" (BF&GH Travel Retail Limited), представляющая в Украине одного из мировых лидеров рынка Duty Free Travel retail – немецкой компании Gerb Heinemann.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

Аукцион состоялся 17 ноября, а 8 декабря представители компании и Львовской ОГА подписали договор аренды сроком на 5 лет с правом пролонгации.

"Счастлив, что крупные европейские компании заходят на украинский рынок. Это признак, что мы движемся в правильном направлении и создаем прозрачные условия для ведения бизнеса. И как пример, это – рост цены на аукционе помещения в аэропорту в 10 раз. Спасибо компании за участие и победу", - отметил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

В свою очередь, генеральный директор "БФ ЭНД ГХ ТРЭВЕЛ РИТЕЙЛ ЛТД" Саймон Форд подчеркнул, что магазины группы представлены во многих странах мира и рады расширять свое присутствие в Украине.

"Мы видим, что украинский потребитель хочет покупать вещи лучшего качества мировых брендов, и сейчас у него будет такая возможность. В частности, во Львове. Кроме того, Украина подписала Соглашение об "открытом небе", и все больше и больше пассажиров путешествует. Следовательно, мы очень рады быть здесь и очень оптимистичны по поводу нашего сотрудничества", - сказал Саймон Форд.

Магазины Duty Free во Львове будут мультибрендовыми, предлагая широкий выбор товаров.

"БФ ЭНД ГХ ТРЭВЕЛ РИТЕЙЛ ЛТД" работает в международных аэропортах Украины с 2010 года. За это время компания создала более 0,5 тыс. рабочих мест и уплатила около 3 млрд грн арендных платежей.

Ранее сообщалось, что "БФ ЭНД ГХ ТРЕВЕЛ РИТЕЙЛ ЛТД" и Gerb Heinemann в сентябре отпраздновали 11 лет работы на украинском рынке.

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