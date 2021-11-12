Компания AstraZeneca получила убытки

Компания сообщила о чистом убытке в размере 1,65 млрд долларов (1,23 млрд фунтов) по сравнению с прибылью после уплаты налогов в размере около 650 млн (486 млн фунтов) в третьем квартале прошлого года, говорится в заявлении.

AstraZeneca испытала более высокие затраты в последний период с июля по сентябрь после поглощения биотехнологической компании Alexion, а также увеличила расходы на исследования и разработки по нескольким программам, включая лечение COVID-19.

Группа добавила, что выручка от вакцины составила 2,22 млрд долларов за год с начала года после доставки около 580 млн доз по всему миру.

