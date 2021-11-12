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Компания AstraZeneca получила убытки

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Кембридж, Пятница 12 ноября 2021 11:32
Компания AstraZeneca получила убытки Фото: компания AstraZeneca потерпела убытки (flickr)
Автор: Анастасия Рокитна

Британский фармацевтический гигант AstraZeneca получила убытки. Компания сообщила о чистом убытке в размере 1,65 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Guardian.

Компания сообщила о чистом убытке в размере 1,65 млрд долларов (1,23 млрд фунтов) по сравнению с прибылью после уплаты налогов в размере около 650 млн (486 млн фунтов) в третьем квартале прошлого года, говорится в заявлении.

AstraZeneca испытала более высокие затраты в последний период с июля по сентябрь после поглощения биотехнологической компании Alexion, а также увеличила расходы на исследования и разработки по нескольким программам, включая лечение COVID-19.

Группа добавила, что выручка от вакцины составила 2,22 млрд долларов за год с начала года после доставки около 580 млн доз по всему миру.

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