Компанія AstraZeneca отримала збитки

Компанія повідомила про чистий збиток у розмірі 1,65 млрд доларів (1,23 млрд фунтів) в порівнянні з прибутком після сплати податків у розмірі близько 650 млн (486 млн фунтів) в третьому кварталі минулого року, йдеться в заяві.

AstraZeneca зазнала більш високі витрати в останній період з липня по вересень після поглинання біотехнологічної компанії Alexion, а також збільшила витрати на дослідження і розробки за кількома програмами, включаючи лікування COVID-19.

Група додала, що виручка від вакцини склала 2,22 млрд доларів за рік з початку року після доставки близько 580 млн доз по всьому світу.

