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Компанія AstraZeneca отримала збитки

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Кембридж, П'ятниця 12 листопада 2021 11:32
Компанія AstraZeneca отримала збитки Фото: компанія AstraZeneca зазнала збитків (flickr)
Автор: Анастасія Рокитна

Британський фармацевтичний гігант AstraZeneca отримала збитки. Компанія повідомила про чистий збиток у розмірі 1,65 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Guardian.

Компанія повідомила про чистий збиток у розмірі 1,65 млрд доларів (1,23 млрд фунтів) в порівнянні з прибутком після сплати податків у розмірі близько 650 млн (486 млн фунтів) в третьому кварталі минулого року, йдеться в заяві.

AstraZeneca зазнала більш високі витрати в останній період з липня по вересень після поглинання біотехнологічної компанії Alexion, а також збільшила витрати на дослідження і розробки за кількома програмами, включаючи лікування COVID-19.

Група додала, що виручка від вакцини склала 2,22 млрд доларів за рік з початку року після доставки близько 580 млн доз по всьому світу.

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