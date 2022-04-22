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Компании из списка Stop Bloody Energy начали выходить из российского бизнеса

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Пятница 22 апреля 2022 15:36
Компании из списка Stop Bloody Energy начали выходить из российского бизнеса Фото: компании из списка Stop Bloody Energy начали выходить из российского бизнеса
Автор: Артем Горовенко

Иностранные компании, которые попали в список на сайте украинского проекта Stop Bloody Energy, начали выходить из российского бизнеса и прекращают сотрудничество с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение одного из инициаторов проекта, компании ДТЭК.

"Ряд корпораций, которые были опубликованы на сайте, где указаны компании, которые принимают участие в торговле энергоносителями и в производстве энергоносителей в России, это крупнейшие трейдеры, крупнейшие технические компании, крупнейшие поставщики оборудования - уходят с российского рынка", - сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

По его словам, Россия получает около 1 млрд долларов каждый день благодаря торговле энергоресурсами, что позволяет ей покупать и производить большое количество военной техники. Большую часть доходов страна-агрессор получает благодаря продаже нефти.

"Поэтому я очень надеюсь, что шестой пакет санкций будет включать запрет на покупку нефти - это ключевое. Я очень надеюсь, что наша инициатива поможет в этом", - добавил Сахарук.

Напомним, недавно на сайте проекта Stop Bloody Energy был расширен перечень иностранных компаний, несмотря на агрессию России против Украины продолжают работать с российскими энергетическими компаниями.

В марте ДТЭК Рината Ахметова и государственные НАК "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго" запустили проект Stop Bloody Energy, в рамках которого они призывают западные компании прекратить сотрудничество с Россией в топливно-энергетической сфере.

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