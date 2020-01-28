В компании Бахматюка заявили о давлении со стороны НАБУ и анонсировали массовые протесты

Бизнесмен Олег Бахматюк и коллектив группы компаний "Авангард" и "Укрлендфарминг" обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой остановить давление со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и анонсировали массовые акции протеста, если давление на компанию не прекратится. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное обращение ULF на сайте компании.

“Мы построили еще в 2013 году два крупнейших в Евразии птицекомплекса по производству яиц полного цикла - "Авис" в Хмельницкой области и "Чернобаевское" в Херсонской области, а нас обвиняют в том, что их будто не существует, что является абсурдом и полной бессмыслицей. Подобные обвинения демонстрируют полную некомпетентность лиц, которые открывали эти дела”, - говорится в обращении.

В компании напомнили, что фабрики, о которых говорится в открытых уголовных делах (речь идет о производства №52016000000000112 от 20.04.2016 г. и №52017000000000362 от 01.06.2017 г. закрытые в соответствии Генеральной прокуратурой Украины 06.12.2017 года и ГСУ НП 20.06.2018 года) птицекомплексы по производству яиц полного цикла мощностью 11,2 млн кур-несушек "Авис" и "Чернобаевское", которые были построены еще в 2013 году.

"Птицекомплекс "Авис" в Хмельницкой области имеет годовую производственную мощность 1,616 млрд яиц, а птицекомплекс "Чернобаевское" в Херсонской области - 1,865 млрд яиц. Между тем эти дела используются для давления на компанию, как и дела против VAB банка, допросы НАБУ 10 тысяч работников "Укрлендфарминг" и обыски на предприятиях", - отмечается в обращении.

"Укрлендфарминг" акцентирует внимание, что заложником таких действий становится судьба 27 тысяч человек - работников компании.

"Напоминаем о более, чем 2,5 млрд грн, которые компания уплачивает государству налогами, о 3 млрд грн, которые компания платит зарплатами. Напоминаем, что НАБУ, которое является потребителем больших бюджетных ассигнований, фактически уничтожает тех, кто эти средства через наполнение бюджета им платит. А человек, который возглавляет этот орган, по мотивам личной мести, как он это уже не раз делал в отношении других лиц, использует НАБУ для уничтожения большой и важной для экономики Украины компании. И мы понимаем, что этот человек не остановится. Поэтому обращаемся к Вам, господин Президент, как гаранта Конституции, гаранта наших прав, гаранта экономической безопасности страны: остановите господина Сытника, который перешел грань здравого смысла в слепом желании мести, который манипулирует и использует силовую структуру в личных делах, что идет вразрез с экономическими интересами нашего государства", - отмечают в компании.

Компания также заявляет, что планирует массовые акции протеста в случае, если неправомерное давление со стороны НАБУ не прекратится:

"Мы будем бороться за наши права. Мы будем вынуждены выводить людей на акции протеста. Мы будем стучать во все двери, чтобы нас услышали. Нам будет трудно бороться с системой, но мы не можем просто сидеть и смотреть, как разрушают нашу компанию. И мы надеемся, что, руководствуясь интересами государства, Вы остановите НАБУ и его руководителя, который зашел в своей мести за все границы здравого смысла", - резюмировали в "Авангарде" и "Укрлендфарминге".

Напомним, что 16 января НАБУ начало допросы 10 тысяч работников аграрных компаний Бахматюка. Как заявила пресс-служба агрохолдинга, причиной мог стать конфликт интересов директора НАБУ Артема Сытника, который признан судом виновным в коррупции и внесен в реестр коррупционеров. Главным свидетелем обвинения по этому делу был советник сестры Олега Бахматюка.