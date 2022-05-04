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Компании Ахметова предоставили более 50 миллионов гривен на медикаменты для больниц

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Среда 04 мая 2022 15:06
Компании Ахметова предоставили более 50 миллионов гривен на медикаменты для больниц Фото: компании Ахметова предоставили более 50 миллионов гривен на медикаменты для больниц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Компания SCM выделила на медикаменты для украинских больниц уже более 50 млн гривен. Всего же Ринат Ахметов вложил в помощь армии и людям более чем 72 миллиона долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на генерального директора компании "Запорожсталь" Александра Мироненко.

"Мы выделили на больницы, которые принимают людей и раненых бойцов, более 50 миллионов гривен. Только сегодня я передавал запорожскому военному госпиталю помощь на 2,5 млн грн. Мы получаем от врачей информацию о том, что им необходимо, собираем все заказываем в Европе, или покупаем в Украине - доставляем эти лекарства в наши гуманитарные хабы, а тут эти лекарства сортируются и распределяются по больницам", - пояснил Мироненко.

Кроме того, по его словам, компания "Метинвест" оказывает помощь людям, которые выезжают из Мариуполя и других городов, где сейчас идут активные боевые действия.

"Мы делаем все, чтобы принимать этих людей, показывать им, что они нужны. В Запорожье, Каменском, Кривом Роге функционируют центры, которые организовала компания "Метинвест", куда эти люди могут обратиться, чтобы получить всю необходимую помощь и начать жизнь на новом месте. В этих центрах работают психологи, которые оказывают первую помощь этим людям, ведь они находятся в шоковом состоянии. Я встречал много таких людей - их очень тяжело привести в порядок, на это нужно очень много времени", - поделился Мироненко.

Кроме того, есть у помощи и третий фронт: гуманитарные хабы, которые открыты на всех предприятиях "Метинвест". Они занимаются сбором и распространением гуманитарной помощи - это и вещи первой необходимости, и продукты, и лекарства.

Напомним, компания "Метинвест" развернула в городах своего присутствия более 6 тысяч мест для временных переселенцев из горячих точек, где люди получают питание и вещи первой необходимости. Также, совместно с компанией ДТЭК и в координации с Фондом Рината Ахметова Метинвест создал Гуманитарный штаб "Спасаем жизни", который уже закупил почти 3 тыс. тонн продовольствие для украинцев.

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Ринат Ахметов Гуманитарная помощь
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