Комментировать внешнюю политику смогут разные люди: Кулеба об указе Зеленского
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал новый указ президента Владимира Зеленского. По его словам, комментировать внешнюю политику смогут разные люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.
По словам Кулебы, новый указ Зеленского - это не указ о том, кто может комментировать внешнюю политику Украины.
"Это указ о том, что вместо хаоса и самодеятельности во внешней политике со стороны органов и должностных лиц, не имеющих на это полномочий, приходят цивилизованный порядок и исполнение Конституции и Венской конвенции о дипломатических сношениях", - отметил Кулеба.
Он объяснил, что в первом пункте указа говорится об официальной позиции государства, а на троих лиц возложена ответственность именно официальных заявлений от имени государства.
"Комментировать, выступать с разъяснением по поводу внешней политики могут и будут разные люди, уполномоченные на это в установленном порядке. И попытки сейчас навязать мнение, что руководитель Офиса президента или спикер МИД не могут давать комментарии – это искажение реально", - заявил Кулеба.
Как известно, президент Украины Владимир Зеленский издал новый указ о полномочиях комментариев по поводу внешней политики Украины. Согласно указу, право на это имеют три человека.