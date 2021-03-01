В комитете ВР раскритиковали налоговые "каникулы" для игорного бизнеса

В частности, нардеп Александр Дубинский заявил, что в нарушение регламента предложенные поправки не обсуждались на заседании подкомитета. По его словам, члены комитета получили проект накануне вечером в чате.

"Мы на всю страну заявляем, что собираемся от легализации игорного бизнеса получить 8 млрд грн доходов в бюджет. Где расчет бюджетного комитета? Где вывод ГНЕУ к этому законопроекту? Его тоже нет. Вы опять с кондачка пытаетесь протащить законопроект в чьих-то интересах. Очень не хотелось бы так думать, но выглядит именно так", - заявил нардеп.

За день до голосования новую редакцию законопроекта получил и Минфин, сообщила замминистра Светлана Воробей.

По ее словам, посчитать потери госбюджета от снижения ставок не представляется возможным, поэтому ведомство не может поддержать предложенный документ.

"Такие вещи только с Минфином мы можем обговаривать и полноценным отчетом комиссии по азартным играм. Нам нужно понимать, сколько лицензий они уже выдали, с какими проблемами сталкиваются, какие они считают должны быть ставки. Без отчета комиссии мы вообще говорить об этом не можем", - добавила нардеп Алена Шкрум.

В свою очередь, нардеп Андрей Николаенко обвинил Гетманцева и главу профильного подкомитета Олега Марусяка в попытках превратить комитет в фейк и предупредил об ответственности за грубое нарушение регламента.

"Когда в нашем чате члены подкомитета требуют от главы подкомитета провести заседание, а он не отвечает и не проводит, это несоответствие должности. Значит снимаем главу подкомитета и назначаем другого, который будет проводить заседания и будет выносить решения. Они могут кому-то не нравиться, но это правильная процедура. Будете ходить по НАБУ, ГБР и всему остальному", - заявил Николаенко.

Со своей стороны Гетманцев сказал, что данная редакция законопроекта якобы неоднократно обсуждалась на комитете и указал коллегам на низкую осведомленность о работе игорного бизнеса.

"Вы, к сожалению, неглубоко в бизнесе лотерейном. Я глубоко. В прошлой жизни я очень много лет посвятил лотерейному бизнесу, поэтому могу вас проконсультировать и провести индивидуальные занятия", - отметил Гетманцев.