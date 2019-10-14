Фото: Иванна Климпуш-Цинцадзе (из открытых источников)

Парламентарии также выразили уважение к Порошенко

Народный депутат от "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что в комитетах ПА НАТО выразили поддержку Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.

"Работа в комитетах ПА НАТО закончилась символично для меня, потому что прием был в старинном Ланкастер Хаус - именно там, где два года назад проходила первая конференция в поддержку реформ в Украине...Было приятно общаться и с друзьями Украины, и важно провести беседы с теми коллегами, кто пока что нацелен на другой лад", - написала она.

Нардеп также добавила, что парламентарии также выразили уважение к пятому президенту Украины Петру Порошенко.

"Трогательно было наблюдать за тем, как совершенно разные парламентарии и коллеги из секретариата Парламентской ассамблеи НАТО тепло выражали свое уважение к пятому президенту Украины Петру Порошенко. Такое отношение транслируется в дальнейшую поддержку Украины. Верю, что великая цель объединяет и придает сил совместно работать над ее достижением. Впереди пленарное заседание Ассамблеи - работа продолжается", - отметила она.