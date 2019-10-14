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В комітетах ПА НАТО висловили підтримку України

Новини » Політика    14.10.2019 - 15:18
В комітетах ПА НАТО висловили підтримку України
Фото: Іванна Климпуш-Цинцадзе (з відкритих джерел)

Парламентарі також висловили повагу до Порошенка

Народний депутат від "Європейської солідарності" Іванна Климпуш-Цинцадзе повідомила, що в комітетах ПА НАТО висловили підтримку України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Facebook.

"Робота в комітетах ПА НАТО закінчилася символічно для мене, бо прийом був у старовинному Ланкастер Хаус - саме там, де два роки тому проходила перша конференція на підтримку реформ в Україні...Було приємно спілкуватися і з друзями України, і важливо провести розмови з тими колегами, хто поки що націлений на інший лад", - написала вона.

Нардеп також додала, що парламентарі також висловили повагу до п'ятого президента України Петра Порошенка.

"Зворушливо було спостерігати за тим, як зовсім різні парламентарі та колеги з секретаріату Парламентської асамблеї НАТО тепло висловлювали свою повагу до п'ятого президента України Петра Порошенка. Таке ставлення транслюється в подальшу підтримку України.Вірю, що велика ціль об'єднує та додає сил спільно працювати над її досягненням. Попереду пленарне засідання Асамблеї - робота продовжується", - зазначила вона.

Робота в комітетах ПА НАТО закінчилася символічно для мене, бо прийом був у старовинному Ланкастер Хаус - саме там, де...

Опубліковано Ivanna Klympush-Tsintsadze Неділя, 13 жовтня 2019 р.

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