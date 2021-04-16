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Комитет ВР не поддержал постановление о жертвах Бабьего Яра из-за разногласий во время заседания

Автор: РБК-Украина

Комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики не поддержал проект постановления о выделении из бюджета дополнительных средств на создание Мемориального пространства памяти жертв трагедии Бабьего Яра. Во время заседания 14 апреля разгорелся скандал вокруг голосования.

Об этом сообщает сайт партии "Слуга народа".

В партии отмечают, что из-за обвинений некоторых членов комитета и его председателя Никиты Потураева в антисемитизме депутат "Слуги народа" Елизавета Богуцкая отозвала свой голос за предварительно рассмотренное комитетом постановление "О дополнительных мерах по увековечению памяти жертв трагедии Бабьего Яра и Холокоста" авторства депутата Владимира Вятровича.

После повторного рассмотрения этого постановления комитет тоже решил его отклонить.

"Проектом этого постановления отрицается возможность принять участие в создании Мемориального комплекса в Бабьем Яру евреев, происходящих из РФ. Как человеку, семью которой эта трагедия не обошла, для меня болезненно, что существует спор между различными представителями еврейской общины. На комитете я был вынужден временно отказаться от председательства и, в частности, голосования за это постановление. Из-за этих конфликтов и недоразумения Украина не почтила надлежащим образом 60-е и 70-ю годовщину трагедии жертв Бабьего Яра и Холокоста в Украине. А теперь рискует не почтить должным образом еще и 80-летие", - сообщил Никита Потураев.

В то же время политолог Кирилл Сазонов обратил внимание, что в СМИ было распространено ложную информацию о том, что постановление якобы было проголосовано.

"Дальше пошел информационный снежный ком о том, что постановление вроде принято. На эту удочку попались некоторые СМИ, в том числе "Историческая правда", которые распространили новость о якобы принятии постановления", - поясняет эксперт.

Сазонов обратился к журналистам с призывом не воспринимать дезинформацию.

"Уважаемые коллеги, вас ввели в заблуждение. Смотрите заявление председателя комитета Никиты Потураева. Уверен, что скоро информация появится и на сайте Верховной рады", - резюмировал эксперт.

Напомним, 29-30 сентября 1941 года на территории киевского урочища Бабий Яр представители немецкой оккупационной администрации расстреляли по этническому признаку 33771 еврея. Трагедия Бабьего Яра является крупнейшим разовым расстрелом в истории Холокоста

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Новости Украины Бабий ЯрСлуга народа
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