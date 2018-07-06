Комитет по вопросам свободы слова объявил отбор кандидатов на должность члена Нацрады

Представление по кандидатурам и документы кандидатов принимаются до 26 июля включительно

Комитет Верховной рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики объявляет отбор кандидатур на замещение вакантной должности члена Национальной рады по вопросам телевидения и радиовещания. Об этом сообщает информационное управление парламента.

"Комитет Верховной рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики в соответствии с требованиями части 20 статьи 85 Конституции Украины, статьи 210 Регламента Верховной рады Украины, части 2 статьи 5 закона "О Национальной раде Украины по вопросам телевидения и радиовещания" объявляет отбор кандидатур на замещение вакантной должности члена Нацрады.

Указано, что представление кандидатур и документы кандидатов принимаются в течение 21 дня от даты публикации объявления, то есть, до 26 июля включительно. При этом субъектами права представления кандидатур на должность члена Национальной рады являются депутатские фракции и группы в ВР и всеукраинские объединения граждан в области деятельности СМИ.

Также комитет приводит список документов, необходимых для участия в конкурсе.

Напомним, в конце июня Ольга Герасимюк подала заявление об отставке с должности замглавы Национальной рады по вопросам телевидения и радиовещания. В своем заявлении Герасимюк пишет, что в Нацраде "созданы неприемлемые для независимой регуляторной деятельности условия".