Комітет з питань свободи слова оголосив відбір кандидатів на посаду члена Нацради

Подання щодо кандидатур та документи кандидатів приймаються до 26 липня включно

Комітет Верховної ради України з питань свободи слова та інформаційної політики оголошує відбір кандидатур на заміщення вакантної посади члена Національної ради за питань телебачення і радіомовлення. Про це повідомляє інформаційне управління парламенту.

"Комітет Верховної ради України з питань свободи слова та інформаційної політики відповідно до вимог частини 20 статті 85 Конституції України, статті 210 Регламенту Верховної ради України, частини 2 статті 5 закону "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" оголошує відбір кандидатур на заміщення вакантної посади члена Нацради.

Вказано, що подання щодо кандидатур та документи кандидатів приймаються впродовж 21 дня від дати оприлюднення оголошення, тобто до 26 липня включно. При цьому суб'єктами права подання кандидатур на посаду члена Національної ради є депутатські фракції і групи у ВР та всеукраїнські об'єднання громадян у галузі діяльності ЗМІ.

Також комітет приводить список документів, необхідних для участі у конкурсі.

Нагадаємо, у кінці червня Ольга Герасим'юк подала заяву про відставку з посади заступника голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. У своїй заяві Герасим'юк пише, що в Нацраді "створені неприйнятні для незалежної регуляторної діяльності умови".